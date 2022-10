ANTONINO SPADACCINO È TOM WALKER, TALE E QUALE SHOW 2022/ Ostacolo inglese

Antonino Spadaccino è Tom Walker nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Antonino Spadaccino dovrà cimentarsi a Tale e Quale Show nell’imitazione di una voce molto potente ed emotiva come quella di Tom Walker; l’artista internazionale è decisamente nelle sue corde e sarà in grado di regalare ancora emozioni senza alcun dubbio. Antonino è comunque un volto già noto al mondo della musica e in particolare della tv; ha infatti trionfato in una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Sicuramente la prova di questa settimana, rispetto a quella di Marco Masini di sette giorni fa, ha diverse complicazioni da affrontare.

Intanto partiamo dall’inglese che di sicuro non è facile da interpretare cantando mentre si balla, inoltre la voce è differente da quella dell’artista toscano che è stato imitato con grandissimi risultati da Antonino. Vedremo dunque se sarà all’altezza di un’interpretazione internazionale dopo essersi comportato davvero molto bene con una leggenda della musica italiana.

Antonino Spadaccino così nella prima puntata di Tale e Quale Show

Nel corso della prima puntata di Tale e Quale Show abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità di Antonino Spadaccino, cantante di mestiere e che ha scelto con convinzione di cimentarsi nelle imitazioni del programma per superare nuovi limiti. L’artista si è cimentato nei panni di Marco Masini, una delle voci più inconfondibili del panorama musicale italiano. La voce graffiata di Masini è certamente nelle corde di Antonino che dal punto di vista vocale è stato letteralmente da pelle d’oca. Con il brano t’innamorerai ha regalato emozioni tangibili a pubblico e giuria; Malgioglio è stato quello più colpito dall’esibizione, visibilmente emozionato e compiaciuto delle capacità artistiche del ragazzo. In particolare, tanto è stato l’entusiasmo da dilungarsi in una serie di lusinghe riferite al ragazzo con l’auspicio che possa trovare spazio nel mondo della musica che conta. Anche gli altri giudici, in particolare Loretta Goggi, hanno confermato il giudizio positivo, trovandosi d’accordo nel considerare Spadaccino un talento cristallino e puro. Non meno rilevante è stata la capacità degli addetti al trucco di realizzare con Antonino come modello una quasi perfetta imitazione estetica di Marco Masini.

Di fatto, i punti totalizzati sono stati ben 75, guadagnandosi così la vittoria finale della puntata per meritato distacco. Il pubblico è apparso decisamente schierato nei confronti del ragazzo, decisamente spettacolare nella performance della prima puntata sotto tutti i punti di vista. Viste le sue capacità vocali e interpretative è certamente tra i più quotati per andare avanti a macinare punti di puntata in puntata. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRIMA ESIBIZIONE











