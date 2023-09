Antonino Spadaccino, il rapporto con il padre: “Eterno sognatore”/ “Fidanzato? Mi piace qualcuno ma…”

Antonino Spadaccino festeggia il compleanno del padre: “Mi hai fatto emozionare”

Antonino Spadaccino si è fatto conoscere e apprezzare, per la prima volta, ad Amici nel quale è arrivato primo e ha preso il premio della critica. Il cantante ha festeggiato ieri il compleanno del papà Raffaele, con un duetto dal vivo.

“Buon Compleanno Papà, sono 71. Pensavo di fartelo io il regalo…ma sei stato tu a farmi emozionare sulle note di “Se stiamo insieme”. Auguri al mio Babbo, amico, complice e eterno sognatore” ha scritto l’ex allievo del talent show su Instagram. Tempo addietro, in occasione di un’intervista ai microfoni di Weekly, Spadaccino aveva raccontato il rapporto profondo che ha con il suo babbo, dal quale ha ereditato la passione per la musica: “È papà Raffaele che ha scoperto il mio talento. È iniziato tutto nel salone di casa nostra. Lui cantava, io lo ascoltavo. Poi andava a lavoro e io seguivo le sue orme“.

L’ex allievo di Amici, aveva fatto outing diverso tempo fa dichiarandosi gay. Ai microfoni di Verissimo aveva raccontato la fine della sua precedente storia d’amore: “Perché sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”.

Dopo la fine della sua storia con tanto di convivenza, il cantante ha dichiarato: “Adesso ho fatto spazio nel mio cuore, ho ritrovato la bellezza. Ora c’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: lui è impegnato. Dato che io non sono un rubamariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare”. Chi sarà l’uomo misterioso? Intorno alla vita privata di Antonino Spadaccino, dunque, resta il mistero dal momento che il cantante è molto riservato.

