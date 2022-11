Antonino Spadaccino imita Riccardo Cocciante/ Sarà ancora lui il vincitore di Tale e quale show 2022?

Antonino Spadaccino sarà Riccardo Cocciante a Tale e Quale Show 2022

Antonino Spadaccino riprova a conquistare la giuria di Tale e Quale Show 2022 con un nuova imitazione. Sarà lui il vincitore? Dopo aver conquistato pubblico e giuria con le imitazioni di Bruno Mars e Loredana Bertè, questa settimana l’ex cantante vincitore di Amici di Maria De Filippi dovrà mettersi alla prova portando sul palcoscenico uno dei mostri sacri della canzone italiana. Si tratta di Riccardo Cocciante, cantautore e compositore amatissimo e conosciuto in tutto il mondo. Un’imitazione non semplicissima, ma che Antonino saprà sicuramente preparare nel migliore dei modi considerando le precedenti.

Una bella occasione per il cantante che potrebbe vincere anche questa puntata confermandosi ai vertici della classifica provvisoria del varietà di successo del venerdì sera pronto a proclamare il vincitore di questa dodicesima edizione. Le premesse ci sono tutte per Antonino visto che, di settimana in settimana, ha saputo sempre farsi apprezzare per la sua bravura e per la sua costanza.

Antonino Spadaccino e l’imitazione di Bruno Mars a Tale e Quale Show 2022

La scorsa settimana, infatti, Antonino Spadaccino si è esibito sul palcoscenico di Tale e Quale Show nelle vesti di Bruno Mars convincendo, manco a dirlo, la giuria. La prima a complimentarsi con lui è stat Loretta Goggi che ha detto: “hai fatto un bel lavoro e ti ammiro per questo, vista la tua voce così particolare”. Complimenti anche da parte di Giorgio Panariello: “lespressione, il trucco bello, sei riuscito a schiarire un po’ la voce”, mentre Cristiano Malgioglio ha sottolineato: “tu te la sei cavata molto bene, sei stato straordinario ma c’è stato qualche pelo di intonazione che può capitare”.

Non è la prima volta che Antonino riceve il plauso della giuria di Tale e Quale Show visto che poche settimane fa aveva conquistato davvero tutti con l’imitazione di Loredana Bertè che gli è valsa la vittoria finale.











