Antonino Spadaccino sogna Sanremo/ “Mamma é malata, sono un fantasma in Italia..”

Antonino Spadaccino raggiunge un nuovo traguardo in TV, dopo aver appassionato i telespettatori con lo studio del canto intrapreso ad Amici 2004, vincendo Tale e quale show 2022. In molti lo ricordano per aver dato voce ad A chi mi dice dei Blue quando indossava l’uniforme della scuola dei talenti di Amici 2004, e il sogno di fare musica, per Antonino Spadaccino, sembra non finire, come trapela dalle pagine di un nuovo numero 47 di Chi magazine. Reduce dal trionfo a Tale e quale show, riscosso sia nel girone classico nello special campioni, Antonino Spadaccino indirettamente avanza ora una candidatura ad Amadeus per il posto di concorrente Big a Sanremo 2023. L’ex Amici 2004 fa sapere che ha un nuovo album in cantiere che intende proporre ad Amadeus, in un’intervista concessa al noto magazine di cronaca rosa, diretto da Alfonso Signorini, per poi aggiungere: “SPERO DI GAREGGIARE ALL’ARISTON, PER FARE FELICE MIA MADRE CHE È AMMALATA: MIO PADRE E IO CI PRENDIAMO CURA DI LEI”. Tra una rivelazione e l’altra, quindi, Antonino Spadaccino dà voce alla categoria che oggi lo rappresenta oltre a quella dei cantanti, gli accompagnatori di familiari malati e invalidi, i caregiver. “Io sono il caregiver di mia mamma e ne sono fiero“. Poche settimane fa l’Onu ha condannato l’Italia per la mancanza di riconoscimento e di tutele dei caregiver, ovvero di coloro che si prendono cura dei propri familiari che riportino delle malattie invalidanti. E chiaro e forte é l’appello del cantante alle istituzioni affinché siano tutelate le persone caregiver: «Per lo Stato italiano siamo dei fantasmi, eppure il nostro è un lavoro che non ha orari e che va ben oltre l’assistenza”. Ma cosa significa di fatto il termine caregiver e in cosa consiste tale ruolo? Antonino Spadaccino lo spiega in una risposta secca: “Non significa solo le cure mediche e l’assistenza quotidiana, ma anche darle affetto, presenza, stimoli. Non ci sono orari, non ci sono giorni di festa. Per fortuna, la malattia di mia mamma è all’inizio e tutto è gestibile”.

Nel 2018, il vincitore di Tale e quale show 2022 si dava alla svolta global prendendo parte a X factor UK, dove finiva per essere accolto da una standing ovation in studio e l’esultanza del volto storico del talent show e talent-scout di popstar di fama mondiale, Simon Cowell. Ma ora più che mai l’ex Amici sogna il successo in Italia, tanto che si prepara a incidere in studio una canzone scritta per lui da Cristiano Malgioglio e che sarà contenuta nel nuovo album in cantiere. Tra i nuovi progetti , “quest’inverno tornerò a esibirmi dal vivo. Sto per registrare un brano che Cristiano Malgioglio ha scritto per me- fa sapere, infine-: lui ha dato voce al popolo del web che si chiede come mai un artista come me, che ogni volta lancia il cuore sul palco, non riesca a partecipare al Festival di Sanremo”.

