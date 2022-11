Antonino spiazza Oriana: “Si è messo a piangere, ha paura”/ “Non posso stare con uno così”, lui la accusa!

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, nuovi dubbi e accuse al Grande Fratello Vip

Ancora dubbi e dissapori nel rapporto che si è creato tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Tra i due continua ad esserci una forte attrazione fisica, ostacolata però da alcune incompatibilità che li portano ad allontanarsi.

Oriana, nel particolare, si dice ‘stufa’ dei dubbi che Antonino continua ad avere nei suoi confronti, che lo frenano nella conoscenza che hanno iniziato nella Casa. “Mi ha detto che si sente l’ansia, – ha confidato la spagnola ad Antonella Fiordelisi – ma io non ce la faccio a conoscere una persona che per tutto il tempo ha paura.” Ha quindi ammesso che “Adesso lo vedo come un amico visto il suo atteggiamento, mi ha detto che è anche per la figlia…”

È proprio ad Antonella che Oriana ha fatto un’altra confidenza inaspettata su Antonino: “Si è messo a piangere… Eravamo a letto e sotto le coperte mi ha preso la mano… È troppo difficile con lui”, ha spiegato in crisi la Marzoli.

Antonino, dal suo canto, conferma di avere grandi dubbi su Oriana. Lo fa in un confessionale, dove rivela che l’atteggiamento della spagnola, esperta di reality, lo lascia tanto perplesso quanto titubante: “Che io faccia o che non faccia, lei ce l’ha sempre con me. Il fatto di aver vissuto già delle storie in dei programmi… Mi fa pensare che lei voglia a tutti i costi o fidanzarsi o comunque provare dei sentimenti nuovi per una persona”, è la conclusione che potrebbe aprire in Casa nuova discussioni tra i due.

