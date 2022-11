Antonino Spinabese pazzo di Ginevra Lamborghini: “Mi è entrata dentro”/ “Mi piace da morire che…”

Antonino Spinabese si sbilancia su Ginevra Lamborghini dopo averla rivista al GF Vip: “Mi è entrata dentro”

Antonino Spinalbese non si nasconde più. L’incontro con Ginevra Lamborghini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 lo ha portato a sbolanciarsi notevolmente nei confronti dell’ex gieffina e ad ammettere di provare per lei dei sentimenti oltre ad una forte attrazione mentale. Rimasto solo in confessionale, dopo la puntata, Antonino ha ribadito questi sentimenti.

“È bello che una ragazza sia entrata dentro di me in così poco tempo, cosa che non è affatto semplice. – ha spiegato Spinalbese, aggiungendo – Mi piace da morire il fatto che lei fa la parte di quella sbagliata, Anche se lei fa la parte di quella tosta lei sa bene la verità.”

Antonino e Ginevra, dubbi e sospetti degli altri Vipponi

Intanto l’incontro tra i due è stato commentato anche da altri vipponi nella Casa. È il caso di Edoardo Tavassi che di Antonino ha detto: “È presissimo da Ginevra!” Anche Giaele De Donà, che si è molto avvinata a lui nelle scorse settimane, ha notato la stessa cosa: “Antonino si è esposto davvero tanto nei confronti di Ginevra, molto più di quanto si è esposto su me e Oriana.” ha infatti sottolineato in confessionale.

Chi però continua ad avere dei dubbi sulla Lamborghini è Antonella Fiordelisi. Dopo averla rivista l’influencer ha così commentato il suo atteggiamento nei confronti di Antonino: “Di Ginevra mi ha dato fastidio perché non è chiara con lui perché da una parte sembra essere l’amica, da una parte fa intendere che lo sta aspettando fuori per conoscerlo meglio”.

