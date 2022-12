Antonino Spinalbanese, Oriana lo accusa: “Mi hai usata…”/”Svelo il segreto su Belen

Antonino Spinalbanese continua ad essere tra i protagonisti assoluti dell’attuale stagione del Grande Fratello Vip. Il concorrente è noto al mondo del gossip e intrattenimento principalmente per essere stato tra le ultime relazioni di Belen Rodriguez, con la quale ha avuto anche una bambina, Luna Marì. Quest’ultima ha portato Spinalbanese a mettere in dubbio più volte la sua permanenza nella casa a causa della forte mancanza avvertita.

I problemi per Antonio Spinalbanese all’interno della casa sono aumentati a causa di una delle nuove entrate: Oriana Marzoli. L’attrice venezuelana sembrava potesse iniziare una vera e propria relazione con l’ex di Belen Rodriguez, ma nel corso delle settimane la situazione tra i due si è incrinata non poco. Le incomprensioni tra i due hanno portato ad una inevitabile rottura, con liti furiose dove sono volate parole grosse. Nelle ultime discussioni l’accusa di Oriana è stata pesante: “Tu mi hai usato come Belen ha usato te, questo è il karma”.

Antonino Spinalbanese è da diverse ore al centro di un vero e proprio intrigo. Dopo le furiosi liti con Oriana, con la quale i rapporti sono ormai ai minimi termini, è emerso qualcosa di piuttosto delicato. Secondo l’attrice venezuelana, Antonino in una situazione intima avrebbe condiviso con lei aneddoti sconvolgenti riguardo Belen che sarebbe pronta a rivelare come ripicca.

Non sono chiare le parole riferite da Antonino Spinalbanese; sul web si parla di possibili richieste in denaro riguardanti la precedente relazione con Belen Rodriguez. In ogni caso, il concorrente ha prontamente negato l’esistenza di una confessione tanto scabrosa, minacciando addirittura una querela nel caso in cui Oriana dovesse perseverare su questa storia.

