Antonino Spinalbese: “A letto io e Giaele ci siamo innamorati”/ Lei: “Solo grattini”

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, hanno parlato delle immagini riprese dalle telecamere e mandate in onda in cui i due si trovano insieme sotto le coperte e si scambiano delle effusioni piuttosto bollenti. In una clip si sente anche lui dire “Fai piano”. La coppia, interpellata dal conduttore Alfonso Signorini, ha scherzato sull’accaduto, stemperando i rumors nati in settimana sui social network, secondo cui avrebbero anche avuto un rapporto sessuale.

“Abbiamo fatto l’amore, ci siamo innamorati”, ha ironizzato Antonino Spinalbese. Un modo per mettere definitivamente a tacere le voci. Alfonso Signorini infatti ha sottolineato: “Se fosse successo veramente non lo diresti così!”. È per questo motivo che il Vippone si è dunque rimesso in riga. “Ero sotto le coperte perché in camera da letto ci sono sempre 12 gradi, è normale che debba coprirmi”, ha chiarito. Nessun accenno però alla reale entità delle effusioni.

Antonino Spinalbese: “A letto io e Giaele De Donà ci siamo innamorati”. La replica di lei

A mettere un punto ai rumors su quanto accaduto a letto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà ci ha pensato la showgirl nel corso della puntata del Grande Fratello Vip. “Ci hanno giocato un po’ tutti in settimana su quello che è accaduto sotto le coperte. In realtà ci siamo soltanto fatti dei grattini, come era già successo. Niente di più”, ha chiarito. Non tutti però le hanno creduto.

La Vippona da parte sua ha anche rivelato di avere pensato molto in questi giorni al marito Bradford Beck. Alfonso Signorini su Chi ha pubblicato infatti delle sue fotografie con altre donne. “Credevo inizialmente che il suo fosse un gesto per farmi innervosire. Volevo vendicarmi. Poi pensandoci ho capito che se ci fossero dei problemi si farebbe vivo, magari con una lettera. Mi aspetto da lui delle risposte”, ha concluso.

