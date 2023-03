Antonino Spinalbese a Pomezia con Ginevra Lamborghini dopo GF Vip?/ La risposta spiazza tutti!

Antonino Spinalbese a Pomezia con Ginevra Lamborghini dopo GF Vip? Parla l’ex gieffino

Cosa sta accadendo davvero tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip? I ‘Gintonic’, i fan della coppia nata nel reality, continuano a chiederselo di fronte alla decisione dei due di tenere riservati gli sviluppi del loro rapporto. Se Ginevra è in questi giorni lontana dai social e dallo studio del GF Vip a causa di piccoli problemi di salute, Antonino al contrario è abbastanza presente ma con risposte vaghe e poco chiare.

È così che si è infatti dimostrato in una recente diretta fatta su Instagram, durante la quale si è trovato a rispondere ad alcune domande di fan curiosi. In particolare c’è chi gli ha chiesto se poi andrà a Pomezia con Ginevra, vista la promessa che si erano fatti. Spiazzante è stata la risposta dell’ex gieffino: “Quando andrò a Pomezia? Ci sono già stato a Pomezia”.

Antonino Spinalbese e Ginevra insieme dopo il GF Vip?

I fan di Antonino e Ginevra si chiedono però cosa abbia voluto dire con questa ammissione, se si tratti di un commento ironico, della verità o dell’ennesimo linguaggio in codice che i due spesso hanno utilizzato in questi mesi. Fatto sta che Antonino si è sbottonato sul legame con Ginevra lunedì scorso, nello studio del GF Vip, dichiarando: “Legame affettivo e sentimentale con Ginevra? C’è una possibilità. Non ne abbiamo parlato, ma continuiamo a sentirci. La cosa che vorrei è quella di vivere un momento più rilassato. Io velocizzo un po’ troppo nei rapporti e si è visto! Quindi cerco di credere che sia la ragazza che immagino. Chi lo sa. Lei è pura. Sono convinto che farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Spero che lei possa capire la mia necessità di vivere mia figlia e appoggia ogni mio pensiero. Ora voglio vivermi qualcosa nel privato, di mio”.

