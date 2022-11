Antonino Spinalbese ai ferri corti con Nikita Pelizon/ “Qualsiasi cosa farà…”

Antonino Spinalbese chiude a Nikita Pelizon, ‘sopportata’ solo per Ginevra…

Antonino Spinalbese non sopporta più Nikita Pelizon. Mentre Edoardo Tavassi parla dell’incompatibilità con Sarah Altobello e dei problemi che hanno in queste ultime ore, Antonino Spinalbese dà dei consigli al compagno. Prendendo ad esempio la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, l’hair-stylist paragona la situazione di Edoardo con quella che lui stesso vive con Nikita Pelizon. “Ci sta che a pelle tu non piaccia ad una persona” comincia, convinto che Tavassi non debba preoccuparsi di piacere a Sarah o di andare a tutti i costi d’accordo con lei. In un contesto di convivenza forzata è naturale provare delle antipatie e non sempre è necessario sforzarsi di superarle. Lui, ad esempio, ha capito sin da subito di non poter andare d’accordo con Nikita e non ha alcuna intenzione di provare a ricredersi: “Qualsiasi cosa farà a me non piacerà”. “Io per stare con Ginevra accettavo anche di stare con Nikita” continua, spiegando gli inizi della sua relazione con la modella.

Una volta uscita Ginevra, che era l’unica persona a tenerli uniti, Antonino ha deciso di seguire il suo istinto e di prendere le distanze da Nikita: “A me se una cosa non viene naturale, non viene. Non ci dobbiamo chiarire”. Antonino, poco dopo, ripercorre le ragioni del suo astio nei confronti di Nikita e sottolinea di non averla mai attaccata così come lei, invece, avrebbe fatto: “Non ho mai fatto nulla per metterla in cattiva luce”. I due VIP non sono mai andati davvero d’accordo e tra i due non sembra esserci alcuna possibilità di chiarimento. La loro convivenza prosegue nell’indifferenza reciproca, sebbene di tanto in tanto le vecchie ruggini continuino ad emergere.

Tra Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon ormai è guerra aperta. Il concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai fatto mistero di provare antipatia nei confronti di Nikita. Secondo Antonino, Nikita sarebbe una provocatrice tanto che qualche tempo fa aveva dichiarato: “Uno dice ‘ma invece è carina’, invece no. Sì è carina, è gentile, assolutamente. Però ti provoca in una maniera molto sottile e delicata. Lei è delicatissima, è molto furba e astuta, assolutamente. Ed è un vanto. Quindi cosa succede… non parliamo, ci sono sette persone, ‘Antonino mi fai vedere come si accende il forno’. Amore mio ma parli con tutti e sette di loro, ma perché me lo devi venire a chiedere a me? Lo sa che io ho espresso questo parere nei suoi confronti e mette in difficoltà. Lo sa che io sono diretto, non ho voglia, non mi stai simpatica, cosa ci posso fare. Non ce l’ho con te, però ti stuzzica. I modi suoi sono carinissimi assolutamente, ma lo fa apposta. E’ andata lì dentro ‘Antonino non mi fa i capelli’. Ah no? E il colore chi te l’ha fatto?”.

Antonino Spinalbese pensa che Nikita lo voglia provocare. Di recente, l’hair stylist si è infastidito per il fatto che Nikita si rivolge a lui parlando come Belen Rodriguez. Insomma tra i due i rapporti sono sempre più tesi. Cosa succederà?











