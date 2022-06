Antonino Spinalbese al Gf vip 7, nonostante Belen Rodriguez/ “Anche se tu non vuoi..”

Grande fratello vip 7, Antonino Spinalbese anticipato nel cast: parlano fonti insider

Il Grande fratello vip 6 si è concluso da poco con il trionfo di Jessica Selassié e intanto i telespettatori di Canale 5 si dicono in trepidante attesa di assistere al Grande fratello vip 7, nel cui cast di concorrenti si anticipa il nome di Antonino Spinalbese. L’ormai ex fiamma con cui Belen Rodriguez ha avuto a luglio 2021 la figlia Luna Marie, dopo l’ennesima rottura con il marito storico Stefano De Martino, è ora indicato come il primo grande nome tra i vip o aspiranti tali in lizza per un posto nella Casa più spiata d’Italia. Da parte dell’ex hairstyler di Milano c’è grande entusiasmo all’idea di debuttare al gioco condotto da Alfonso Signorini, o almeno questo è stando a quanto sostengono gli amici incalzati da Nuovo tv.

“‘Se vai al Gf vip non devi parlare di noi, di nostra figlia, fai la tua strada ma tieni fuori noi’. Sono queste le parole che la conduttrice e la showgirl Belen Rodriguez avrebbe pronunciato al suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, appena ha saputo che lui avrebbe partecipato al prossimo Grande fratello vip”, fa sapere il rotocalco di gossip diretto da Riccardo Signoretti, sulla base della testimonianza concessa dalle fonti insider, vicine ad Antonino Spinalbese.

Il veto di Belen Rodriguez sul Gf vip 7: le voci in circolo

L’ex hairstylist cerca il riscatto in tv, dal momento che intende scrollarsi di dosso l’etichetta di “ex di Belen Rodriguez“, che comincia a stargli troppo stretto, anche perché sente l’urgenza di dimostrare ciò chi è davvero e di valere qualcosa indipendentemente dalla lovestory avuta con la modella argentina. Tanto che lui non ha mosso obiezioni quando Belen -sempre a detta degli amici- gli avrebbe imposto il veto di non menzionare né lei né la loro figlia Luna Marie, nella Casa dei vip che lo attenderebbe. Antonino rispetta il volere di Belen, anche se molto probabilmente gli diverrà difficile non nominare mai il suo grande amore, ovvero Luna Marie, una volta trovatosi a vestire i panni di protagonista al Gf vip 7. Gli amici di Antonino Spinalbese danno quindi per confermata la tanto chiacchierata partecipazione dell’ex hairstylist al Gf vip 7, che con ogni probabilità partirà a settembre 2022 su Canale 5 e vedrà affiancare alla conduzione Alfonso Signorini, le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

