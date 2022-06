Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7/ L’ufficialità non c’è, ma…

Antonino Spinalbese concorrente del Grande Fratello Vip 7?

Antonino Spinalbese sarà davvero un concorrente del Grande Fratello Vip 7? Il reality show condotto da Alfonso Signorini, salvo colpi di scena, dovrebbe tornare in onda dal 19 settembre. Secondo le prime indiscrezioni, i concorrenti dovrebbero essere divisi tra vip e nip e vivranno tra tugurio, casa e suite. Intorno al cast ci sono diversi rumors, ma il nome più caldo per i concorrenti resta quello di Antonino Spinalbese. Della probabile presenza dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip 7 ha fatto il punto il portale Pipol Tv.

Gf vip 7, Antonino Spinalbese nel cast/ Belen Rodriguez non la prende bene: esplode il gossip

Dopo essersi innamorato e fidanzato con Belen, Antonino ha lasciato il lavoro di hair style da Aldo Coppola per inseguire il sogno della fotografia. Con la fine della relazione con Belen, anche i progetti lavorativi sarebbero venuti meno e così, di fronte all’occasione di varcare la famosa porta rossa. Una decisione che, tuttavia, non sarebbe stata presa bene da Belen.

Antonino Spinalbese: "GF Vip? Mi hanno cercato"/ "Mi vogliono nella Casa, io..."

Antonino Spinalbese al GF Vip: veto sulla vita privata?

Innamoratissimo della figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, con sofferenza, avrebbe deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 7 che rappresenta una grande occasione lavorativa. Tuttavia, di fronte alla scelta di Spinalbese, come riporta Pipol Tv, Belen non avrebbe reagito nel migliore dei modi. La showgirl argentina, infatti, preferirebbe non esporre la sua bambina che il prossimo mese spegnerà la prima candelina.

Spinalbese, così, potrebbe siglare un accordo per proteggere la privacy di sua figlia ed evitare di parlare di lei in tv. Tuttavia, per la partecipazione di Antonino non c’è ancora l’ufficialità. Sia per l’ex di Belen che per tutti gli altri nomi che stanno circolando, infatti, si tratta di semplici indiscrezioni.

Antonino Spinalbese e Helena Prestes fidanzati?/ L'ex di Belen bacia la modella e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA