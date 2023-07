Antonino Spinalbese, auguri speciali alla figlia Luna Marì/ “Amare significa dare senza chiedere nulla”

Antonino Spinalbese e la dedica a Luna Marì per il suo secondo compleanno: “Auguri topolina”

Antonino Spinalbese è completamente innamorato di sua figlia, la piccola Luna Marì, e nel giorno del suo secondo compleanno non poteva non farle gli auguri con tanto di una dedica dolcissima. L’ex compagno di Belen Rodriguez si trova a Ibiza e quindi potrebbe non essere presente alla festa di compleanno della figlia ma purtroppo queste sono situazioni che possono succedere quando si è figli di una coppia separata. La piccola Luna Marì si trova con la mamma Belen, balzata al centro dell’attenzione mediatica a causa di una possibile crisi con Stefano De Martino.

Intanto, Antonino Spinalbese non ha mancato di fare gli auguri alla piccola con un post dolcissimo. “Amare significa, dare senza chiedere nulla in cambio. Auguri topolina”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a corredo di una foto postata sul proprio account Instagram raffigurante la figlia. Anche se c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma con Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese è stato chiaro: ha occhi solo per sua figlia Luna Marì. L’hair-stylist soffriva molto la sua mancanza quando era all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quando il reality show è terminato, lui non perde occasione di condividere scatti della piccola e dediche dolcissime.

Antonino Spinalbese è attualmente single

Anche se Antonino Spinalbese era stato chiaro, sottolineando che non era intenzionato ad avere nuovi amori, gli esperti di gossip stanno proseguendo a pedinarlo nella speranza di nuovi scoop. Archiviato il flirt con Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip – lui stesso ha poi ammesso di essersi reso conto che non era nient’altro che una “storia mediatica” – per un lungo periodo si ipotizzava che ci fosse del tenero con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Dopo le tante indiscrezioni, però, è stata proprio Carolina Stramare a confermare che tra loro c’era solo una bella amicizia.

Lo stesso è accaduto, poi, con un’altra sua ex, Helena Prestes, con la quale Antonino Spinalbese è stato visto ad un evento di beneficenza. Parlando di Antonino, Helena ha confermato che erano insieme alla festa organizzata dalla nota rivista. Ha poi spiegato che Spinalbese è il co-founder dell’agenzia di comunicazione e social media in cui lei lavora da circa un anno. Helena Prestes ha poi aggiunto: “Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro”. L’ipotesi più avvalorata, quindi, è che in questo momento Antonino Spinalbese sia single.

