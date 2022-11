Antonino Spinalbese attacca Sofia Giaele De Donà/ “Hai cercato di sminuirmi…”

Antonino Spinalbese litiga con Sofia Giaele De Donà

Forti tensioni nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà. Dopo la discussione avuta con Oriana, Giaele, su richiesta della stessa modella venezuelana, si avvicina ad Antonino per chiarire con lui. Oriana ci tiene a fare delle precisazioni. Non ha spinto il ragazzo a non parlare a Giaele e vuole che Antonino stesso lo dica all’imprenditrice. Subito gli animi di Giaele e dell’hair stylist si scaldano e vengono a galla questioni irrisolte. Da qualche giorno i due si sono allontanati. Antonino sostiene di essersi più volte avvicinato a Giaele, ma la ragazza non ha percepito un vero e proprio segnale di apertura da parte dell’amico. La VIP, inoltre, si è sentita offesa quando l’hair stylist, nel gioco Dimmi la verità, l’ha definita maleducata. Davvero non può accettare che pensi questo di lei perché tale aggettivo non rispecchia la sua persona. Giaele dice: “Mi sono avvicinata più volte a te ma tu hai paura di avvicinarti a me quando c’è Oriana”.

Antonino, molto pacato, prova a porre fine alla discussione. Può chiedere a chiunque, ogni volta che parla di lei dice sempre che non vuole metterla in difficoltà. Se c’è qualcuno che non la comprende, di certo non è lui. Con voce tremante, Giaele dice che quasi le viene da piangere a pensare al bene che gli vuole. Nervosa, gli chiede di non parlare più del loro rapporto davanti ad altre persone. Preferisce affrontare le loro problematiche in privato. “Giaele, tutte le mattine, tu sei l’unica persona a cui chiedo come stai” afferma Antonino per dimostrarle il suo affetto. Poi prosegue: “Hai cercato in tutti i modi di infastidirmi sminuendomi”.

Antonino Spinalbese provocato da Nikita Pelizon?

Antonino Spinalbese non sopporta Nikita Pelizon. Il concorrente del Grande Fratello Vip non le rivolge più la parola e pensa che Nikita voglia provocarlo. L’ultima che a detta del 27enne la friulana avrebbe escogitato sarebbe imitare la sua ex compagna Belen Rodriguez. Antonino si è confidato con Sarah Altobello spiegandole che Nikita direbbe di sovente un’espressione spesso associata a Belen, con il solo intento di provocarlo. “Oh mio Dio!”, questa è la frase incriminata che ad Antonino fa tanto pensare alla celebre ex mandandolo su tutte le furie. “Quella (Nikita) ti guarda così, tu le chiedi ‘che cos’hai?’ e lei ti dice ‘niente, perché?’. E quindi… Ma lei fa bene, perché questo gioco è così”, ha spiegato.

Antonino ha poi tirato in ballo Belen Rodriguez: “Vuoi sapere cosa fa quando passa da me? Dice una frase che dice sempre…Pensa che nervosismo mi tira fuori. Mi passa e mi fa ‘Oh mio Dio’, ha presente no? Sempre. Pensa se me lo facesse un uomo”, conclude.











