Antonino Spinalbese avvistato con Oriana e Giaele De Donà/ Alla festa di Signorini…

Antonino Spinalbese rivede Oriana, Giaele e Ginevra Lamborghini

La festa di Alfonso Signorini ha radunato a Milano molti dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra gli invitati che hanno deciso di partecipare c’era anche Antonino Spinalbese che, dopo aver saltato il party per il Grande Fratello che si è tenuto a Roma qualche settimana fa, ha deciso di presenziare alla festa del conduttore. Al party, così, l’ex di Belen Rodriguez ha potuto rivedere Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli e Giaele De Donà, le tre vippone con cui, nella casa, ha instaurato un legame particolare.

Con Ginevra ha trovato subito il feeling e, per mesi, hanno alimentato le speranze dei fan non escludendo di potersi frequentare fuori. Concluso il reality, però, tra i due non è successo niente. Nella casa, invece, dopo un rapporto molto stretto con Giaele, ha avuto un flirt con Oriana per poi mettere un punto. Proprio con Oriana e Giaele è stato avvistato alla festa di Signorini: cos’è successo, dunque, tra i tre vipponi?

Cos’è successo tra Antonino, Oriana e Giaele alla festa di Signorini

Oriana Marzoli, alla festa di Alfonso Signorini, prima di litigare con Elenoire Ferruzzi, è stata pizzicata mentre chiacchierava con Antonino Spinalbese. Pare che con lei ci fossero anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà con cui ha trascorso gran parte della serata. Spinalbese, inoltre, nel corso di una diretta Instagram di Matteo Diamante, si è lasciato andare scherzando con Giaele.

I rancori e contrasti vari nati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e che, per diverso tempo hanno dato vita a diverse dinamiche, sembrano così dimenticati.

