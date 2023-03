Antonino Spinalbese: “Belen Rodriguez? Non era la donna ideale…”/ “Non parliamo, ma…”

Antonino Spinalbese sul rapporto con Belen Rodriguez: “Ecco cosa mi ha colpito di lei…”

Entrare con una pesante etichetta al GF Vip non deve essere stato semplice per Antonino Spinalbese che, nel corso delle settimane, è riuscito sempre più ad affermarsi con la sua personalità piuttosto che banalmente come l’ex di Belen Rodriguez. Con l’esperienza al reality ormai terminata, l’hair stylist è tornato a parlare del rapporto con la showgirl – oltre a toccare numerosi altri temi – nel corso di un’ampia intervista per il settimanale Chi. “Io mi innamoro dei particolari, forse cerco qualcosa che mi manca, ma trovo un dettaglio che mi conquista in ogni donna. Per fortuna ho dalla mia parte il tempo, che magari mi porterà a non avere più bisogno di cercare qualcosa, perché l’avrò trovata”.

Parte con un discorso generico sull’amore Antonino Spinalbese, prima di entrare nel merito della relazione vissuta con Belen Rodriguez, amore dal quale è nata la piccola Luna Marì. “Con Belen ci sono andato vicino? Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei“. L’hair stylist non esclude dunque le sue mancanze come causa della rottura del rapporto con la showgirl argentina, e aggiunge: “Una sua particolarità che mi ha attirato? La semplicità, anzi, il bisogno della semplicità“.

Antonino Spinalbese e la voglia di emergere “oltre” Belen Rodriguez: “Non volevo problemi con la madre di mia figlia…”

Una volta conclusa dopo svariati mesi l’esperienza al GF Vip, Antonino Spinalbese ha finalmente potuto riabbracciare la piccola Luna Marì; il vero amore della sua vita nato proprio dalla relazione con Belen Rodriguez. In merito all’esperienza al reality, ha spiegato come sia riuscito a proteggere la loro immagine: “In un contesto di questo tipo le parole spontanee possono essere fraintese e volevo evitare di avere problemi con la madre di mia figlia… Volevo farmi conoscere per come sono e non per quello che la gente sapeva sul mio conto“.

Nel corso dell’intervista al settimanale Chi, Antonino Spinalbese ha raccontato anche il tanto agognato incontro con la sua piccola Luna Marì dopo lunghi mesi di astinenza, in riferimento al video postato su Instagram nei giorni scorsi: “Se il video lo ha girato Belen? No, in quel momento c’erano solo mia madre e il mio socio”. Incalzato poi sulle considerazioni di Belen Rodriguez dopo l’esperienza al GF Vip, l’ex hair stylist ha spiegato: “Con lei non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene”.











