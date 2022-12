Antonino Spinalbese bullismo su George e Nikita?/ Web chiede l’espulsione dal GF Vip

Antonino Spinalbese e le frasi pesanti rivolte a Nikita e George

Negli ultimi giorni, Antonino Spinalbese sta finendo spesso nel mirino delle polemiche per il modo in cui si è comportato con Oriana Marzoli. L’hair stylist ha usato espressioni poco felici verso l’influencer spagnola ed è stato ripreso dallo stesso Alfonso Signorini. Ora, l’ex di Belen è al centro delle critiche per delle espressioni aggressive e poco carine nei confronti di George Ciupilan e Nikita Pelizon.

Antonino Spinalbese rivela dettagli hot su Oriana/ "La seconda notte, voleva..."

In una occasione, Antonino Spinalbese ha dichiarato: “Gli spezzo le mani a tutti e due, a Nikita e George“. In un’altra occasione, ha definito la modella come “sottospecie“. Insomma, espressioni poco lusinghiere che il web non ha avuto difficoltà a definire come bullismo. In molti stanno chiedendo la squalifica dell’hair stylist dal Grande Fratello Vip 2022; cosa succederà nella diretta di stasera, Signorini prenderà provvedimenti? Non rimane che attendere lo svolgimento della puntata.

Gegia, "Antonino Spinalbese è un abile calcolatore"/ E su Cristina Quaranta…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

Antonino Spinalbese e i dettagli hot su Oriana Spinalbese: è polemica

Se all’inizio del Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese sembrava essere chiuso e riservato, da metà percorso ha tirato fuori il suo vero carattere. Nelle ultime ore, l’hair stylist sta collezionando critiche e polemiche sul web a causa di alcune frasi, poco lusinghiere, verso gli altri concorrenti.

Antonino Spinalbese, in confidenza ad Alberto De Pisis, ha svelato alcuni dettagli piccanti delle notti trascorse con Oriana Marzoli. L’ex di Belen Rodriguez ha fatto intendere che l’influencer spagnola fosse pronta ad avere rapporti con lui molto spinti e che lui avesse declinato gentilmente. “Nessuno avrebbe mai detto di no, vorrei vedere voi” ha sottolineato il gieffino, convinto di essere stato galante con l’influencer nonostante ciò che è stato detto di lui. Il web, però, non ha preso per nulla bene che queste dichiarazioni siano state fatte in televisione e critica fortemente il comportamento del concorrente.

Edoardo Donnamaria furioso con Antonino e Antonella/ "Mi avete rotto il cazz*"

© RIPRODUZIONE RISERVATA