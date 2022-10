Antonino Spinalbese “cerco una donna, voglio sposarmi”/ Messaggio per Ginevra Lamborghini?

Antonino Spinalbese e il rapporto con Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 si sta facendo conoscere a 360° cercando di levarsi di dosso l’etichetta di “ex fidanzato di Belen Rodriguez”. Nella casa Antonino sta raccontando molto della sua vita privata: dall’amore per la figlia Luna Marì al rapporto con Belen fino al suicidio del padre. Non solo, si è anche lasciato andare con Luca Salatino e Charlie Gnocchi a parlare di amore e sentimenti rivelando di sognare una famiglia e il matrimonio. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne però l’ha pizzicato dicendogli: “sei innamorato perché non lo ammetti? Hai una persona fuori che ti piace” riferendosi chiaramente a Ginevra Lamborghini. L’ex hair stylist però ha replicato dicendo: “ragazzi ma Ginevra Lamborghini se non l’avessi conosciuta qui, fuori non l’avrei mai conosciuta. Quando esco fuori ritorno alla mia vita. La rincontrerò ma manca qualcosa, non ragiono come i ragazzini. Ho una famiglia io”.

Non solo, durante la notte si è ritrovato a chiacchierare con Giaele De Donà che si è lamentata dicendo di essere odiata dai fan della coppia “Gin-Tonic”. L’ex di Belen però ha sdrammatizzato dicendole. “dai vieni qui, facciamo un dedonatonic”.

Antonino Spinalbese e il sogno del matrimonio:”cerco una donna”

E’ un Antonino Spinalbese che non t’aspetti al Grande Fratello Vip 2022. L’ex compagno di Belen Rodriguez dopo la cocente delusione d’amore, non ha mai smesso di cercarlo né tantomeno di credere alla possibilità di rincontrarlo. In giardino con Giaele, Cristina e Pamela, l’ex hair stylist ha confessato: “cerco una donna single, che abbia già dei figli. Età? Qualsiasi. Che si sia già sposata prima è uguale, voglio sposarmi in spiaggia. Voglio vederci mia mamma al matrimonio, mia sorella. Ho sempre evitato i matrimoni, li ho rifiutati tutti, saranno stati 8 o 9”.

La vita di Antonino Spinalbese è cambiata dopo la nascita di Luna Marì rivoluzionando le sue priorità. Oggi c’è prima di tutto la figlia e la famiglia, ma non nasconde il desiderio di rinnamorarsi e “un giorno vorrei sposarmi. È una cosa che vorrei fare! Vorrei sposarmi su una spiaggia”.

