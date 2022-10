Antonino Spinalbese, che lavoro fa e chi sono le ex fidanzate?/ Dopo Belen da Giulia Tordini a Helena Prestes

Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese segna la svolta vip da ex parrucchiere: nel mezzo del percorso, c’é Belen Rodriguez

Può dirsi il single più chiacchierato d’Italia, tra i concorrenti del Grande Fratello vip 2022 in corso, Antonino Spinalbese, che é reduce dalla rottura con Belen Rodriguez, la showgirl più desiderata del Belpaese. E non tutti sanno che, ancor prima di fare accesso nella Casa dei vipponi, per un riscatto personale in TV in risposta ai detrattori che ad oggi lo appellano con le etichette critiche tra le più disparate, quali “mantenuto da Belen Rodriguez”, “fidanzato di…”, il bell’Antonino si é dato ad una prima svolta nella sua vita. Ha cioé chiuso l’attività di coiffeur che lo vedeva da sempre protagonista presso il salone per parrucchieri, Aldo Coppola di Milano, concedendosi alla fotografia, ispirato anche dall’amore per la modella Belen Rodriguez.

Una lovestory fugace durata un anno circa, quella tra lui e la conduttrice de Le iene, durata fino a inizio 2022 e culminata con la nascita della figlia Luna Marie, che nasceva a a luglio 2021. Di Belen Rodriguez lui si dichiarava innamoratissimo: “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”, raccontava lui, lasciando intendere di avere avuto un colpo di fulmine: “Il primo segnale l’ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano. E poi, un giorno, pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto ‘Ma di cosa ti sei fatto?’ e mi ha buttato giù il telefono”.

Eppure al Grande Fratello vip 2022 Spinalbese ridimensiona il sentimento, riportando che lo scegliersi come compagni di vita con Belen Rodriguez sia stato un errore di sopravvalutazione, dell’attrazione fisica scambiata per amore: “Io non c’entrano niente con la sua vita e lei non c’entra niente nella mia”. Nel frattempo, in seguito alla rottura, nell’ultimo periodo si diffonde in rete il gossip di una sospetta liaison amorosa tra lui e Ilary Blasi, fresca dei gossip sulla crisi d’amore con Francesco Totti, ora ex coniuge di lei e a cui la conduttrice si vede contrapporsi in una battaglia legale sulla separazione. La presunta liaison peró viene presto smentita.

Ma non é tutto. L’ex hairstyler 27enne, originario di Torre del Greco, dopo Belen Rodriguez, avrebbe avuto una nuova relazione con la creative directory di un brand di gioielli Giulia Tordini, naufragata nel giro di poco tempo. Così come riportato da Gabriele Parpiglia a mezzo social, tramite la pagina Pipol Gossip.

E le storie collezionate dall’ex parrucchiere del Grande Fratello vip 2022 non sono finite qui. Perché, sempre stando al gossip made in Italy, inoltre, dopo Belen Rodriguez Antonino Spinalbese ha a quanto pare intrecciato un altro flirt fugace, con Helena Prestes. La modella stessa, della storia naufragata con Antonino Spinalbese, ora riferisce che l’ex parrucchiere sia sparito improvvisamente dalla sua vita, in quanto sarebbe preso dalla vita di giovane padre di Luna Marie. La bambina può dirsi la priorità assoluta nella vita del single del Grande Fratello vip 2022, motivo per cui a detta della modella, Antonino non sarebbe pronto per una nuova lovestory che sia duratura. Per cui la squalificata Ginevra Lamborghini e la coinquilina di lui Giaele De Doná, al Grande Fratello vip, non avrebbero alcun motivo per contendersi il bell’Antonino Spinalbese. ..

