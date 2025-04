Antonino Spinalbese è tra i protagonisti della prima edizione di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi nella prima serata di Canale 5. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha accettato di rimettersi in gioco, ma questa volta in un reality game di coppia. Per l’occasione l’ex hairstylist è in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore alla sua prima esperienza televisiva. Durante la prima puntata la coppia formata da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli ha dimostrato grandissima complicità riuscendo a vincere la prova per l’immunità; non solo non hanno partecipato alle nomination, ma hanno potuto anche sottrarre una delle chiavi assegnate all’inizio della puntata alle otto coppie in gara. I due hanno deciso di privare di una chiava la coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

Non sono mancate le polemiche visto che Pierangelo Greco, truccatore professionista e content creator di Tik Tok, visto che nella casa, a Benedicta Boccoli, ha confidato: “Dice le cose molto studiate, molto precise. Tra tutti, secondo me è quello che gioca di più. Sa giocare molto bene”.

Antonino Spinalbese sin dalla prima puntata di The Couple si è fatto notare attirando simpatie ed antipatie non solo dei coinquilini nella casa, ma anche da parte del pubblico. In questi giorni l’ex compagno di Belen Rodriguez è stato talmente bravo da farsi richiamare più volte dagli autori del programma. La prima volta ha deciso di coinvolgere Brigitta Boccoli invitandola a ballare sul piano cottura della cucina esortando tutti gli altri concorrenti a raggiungerli. Una performance che non è stata particolarmente gradita, ma che ha spaventato Manila Nazzaro che li ha prontamente invitati a scendere. Alla fine la situazione si è risolta con un richiamo nel confessionale ad Antonino da parte degli autori. Poco tempo dopo, l’ex hairstylist ha pensato bene di comunicare che si sarebbe spogliato nudo indossando solo una gonna costringendo gli autori di The Couple a richiamarlo nuovamente in confessionale.

