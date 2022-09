Antonino Spinalbese chi è? Ex fidanzato di Belen e la figlia Luna Marì/ Showgirl preoccupata per il GF VIP?

Chi è Antonino Spinalbese concorrente Grande Fratello Vip 2022? Belen Rodriguez mette dei paletti alla sua partecipazione?

Tra i partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez ha sofferto molto per la rottura con la showgirl, tanto da far passare un po’ di tempo prima di legarsi ad una nuova donna, Giulia Tordini, con la quale ha avuto una frequentazione che adesso sarebbe finita forse proprio per colpa della sua partecipazione al programma. Secondo vari gossip, la stessa Belen non sarebbe felice dell’ingresso dell’ex nella Casa. La preoccupazione maggiore è rivolta alla figlia, Luna Marì.

Belen e Spinalbese hanno infatti una bambina, Luna Marì, che ha compiuto un anno lo scorso luglio. I due si sono lasciati pochi mesi dopo la nascita della piccola, che si divide tra mamma e papà, vivendo però con l’argentina. La showgirl non sarebbe contenta della partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello 2022 perché non vorrebbe che la vita della loro bambina venga messa in piazza davanti a milioni di telespettatori. Inevitabile, infatti, che in tanti mesi all’interno della Casa il parrucchiere parli anche della piccola e magari del rapporto con la mamma.

Il dolore di Antonino Spinalbese

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, Belen è tornata per la terza volta insieme a Stefano De Martino, con il quale ora vive. I due sono nuovamente una coppia, con loro figlio Santiago e la piccola Luna Marì, che chiama “Tetè” proprio il ballerino. Una situazione certamente non semplice per il parrucchiere, che si è ritrovato a dover fare i conti con una rottura prematura e soprattutto con l’assenza della bimba, che sta crescendo al fianco di un altro uomo. Nonostante questo, l’hair stylist vede spesso la piccola, con la quale ha un bellissimo rapporto.

Dopo l’addio all’argentina, Spinalbese ha spiegato: “La mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati. La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile. Con Belen mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore”. La loro storia ha bruciato le tappe e purtroppo non è andata bene. Un addio che ancora fa male e che Antonino proverà a superare nella Casa del Grande Fratello Vip.











