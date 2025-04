Il nome di Antonino Spinalbese è salito alle cronache ormai diversi anni fa, quando l’hair stylist di Torre del Greco ha cominciato una storia d’amore con una delle donne più amate e ambite del mondo dello spettacolo, la splendida Belen Rodriguez. Più grande di lui di più di dieci anni, i due inizialmente hanno stupito insieme, perché appartenevano a due mondi apparentemente distanti, oltre ad avere una grande differenza di età. Il loro amore si è consumato in breve tempo: Belen e Antonino Spinalbese, infatti, hanno messo al mondo una bambina, Luna Marì, che ha goduto dell’amore dei genitori come coppia per pochissimo tempo. I due, infatti, si sono lasciati poco dopo la nascita della piccola, che poi per diverso tempo è stata cresciuta da Stefano De Martino, tornato con Belen, prima che la loro storia precipitasse nuovamente.

Tornando ad Antonino Spinalbese, che abbiamo avuto modo di vedere anche qualche anno fa al Grande Fratello, chi è l’hair stylist e fotografo e cosa sappiamo di lui? Papà innamorato della figlia, per la quale farebbe carte false, Antonino è un giovane professionista che lavora nel mondo dello spettacolo come parrucchiere e non solo. Dopo la storia d’amore con Belen, infatti, per lui si sono aperte anche altre porte in ruoli differenti da quello dell’hair stylist. Oggi, infatti, non stupisce vederlo lavorare anche come modello o come personaggio televisivo, anche se continua anche con il suo mestiere, curando numerose star.

Antonino Spinalbese, chi è: “Con Belen litigavamo spesso”

Antonino Spinalbese, che qualche anno fa ha cominciato una storia d’amore con Belen Rodriguez, mettendo al mondo la figlia Luna Marì, ha spiegato che vivere con la bellissima modella argentina non era affatto semplice. “Siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto” ha raccontato l’hair stylist e fotografo, che oggi ha un rapporto sereno con la mamma di sua figlia, della quale è profondamente innamorato.