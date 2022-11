Antonino Spinalbese choc “Belen Rodriguez ha perso nostro primo figlio dopo tre giorni”/ Poi arriva Luna Marì

Antonino Spinalbese e l’amore finito con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ad Edoardo Tavassi, racconta la storia d’amore vissuta con Belen Rodriguez e coronata dalla nascita della figlia Luna Marì di cui è perdutamente innamorato e di cui sente profondamente la mancanza. Nella casa ormai da quasi sessanta giorni, Antonino non aveva mai parlato così apertamente della storia con Belen. Oggi, tuttavia, in giardino, con Edoardo Tavassi, si è lasciato andare ad un lungo racconto svelando anche i momenti vissuti insieme ad Ibiza e condividendo quello che è stato un grande dolore per la coppia prima di mettere al mondo la piccola Luna Marì.

“Lei parte ad Ibiza e ci siamo visti lì. Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV. Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa. Io finisco questa settimana di vacanza e torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?’. Atterro con la valigia… e torno indietro da lei“, le parole di Spinalbese.

Antonino Spinalbese e la perdita del figlio con Belen Rodriguez

Quello tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è stato un amore passionale che entrambi hanno vissuto totalmente. Un amore che è durato due anni e che è finito a dicembre 2021 come ha confermato lui stesso nella casa del Grande Fratello Vip 2022: “Quanto tempo è durato l’amore forte? Fino al giorno dopo che è nata mia figlia. Siamo stati insieme due anni… è finita lo scorso dicembre, il mese prossimo è un anno”, ha raccontato.

Spinalbese, poi, si è lasciato andare ad una toccante confessione parlando del figlio che Belen aspettava e che ha perso pochi giorni aver scoperto di essere incinta. Il tutto è accaduto prima di Luna Marì. “La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia…”.

