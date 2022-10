Antonino Spinalbese choc, “Frequenterò solo gli uomini”/ Poi scatta il bacio…

Antonino Spinalbese prende le distanze da Sofia Giaele De Donà

Antonino Spinalbese sembra aver preso le distanze da Sofia Giaele de Donà. Dopo lo scontro avvenuto nella scorsa puntata, i due hanno deciso di allontanarsi. Nella casa del grande Fratello Vip gli altri inquilini prendono però una posizione in merito a questa situazione tanto che Attilio e Alberto tendono ad abbracciare il punto di vista di Giaele: “In puntata si è sentita dire di tutto, trota, zecca, voleva essere difesa”. Anche Antonella Fiordelisi appare scettica e dice ad Antonino: “Ci spieghi cosa sta succedendo? Prima con Ginevra, poi con Giaele, poi nomini Patrizia, poi Cristina. Facci capire una volta per tutte: ma a te Giaele interessa o no?”.

Antonino Spinalbese a quel punto ribadisce di non provare alcun interesse nei confronti di Sofia che replica: “A me non interessa avere una storia con lui. Ho un marito che mi aspetta fuori dalla casa. Io e Antonino abbiamo un rapporto di amicizia e in tante circostanze mi sono sentita in difficoltà”. Antonino però ha sbottato: “Ti ho difeso anche durante le nomination”. Dopo che Sofia Giaele si è allontanata, Antonino comunica agli altri di aver fatto una scelta: “Adesso frequento solo gli uomini, non mi danno problemi”. “Ho deciso qual è la mia scelta: Daniele!” il concorrente così bacia teneramente a stampo l’amico e mette un punto a questa vicenda: niente interazioni con le donne. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi però dubitano: “Meno di una settimana e fanno pace”.

Antonino Spinalbese non è interessato neanche a Ginevra Lamborghini. Nonostante i rumors delle scorse settimane, l’hair stylist parlando con Carolina Marconi ha cercato di fare chiarezza: “Assolutamente, però… Sì, Ginevra… Sembrano delle pagliacciate. Sono delle pagliacciate. Quello che abbiamo fatto prima… Ora devo farmi i miei pensieri perché lei esponendosi così tanto nei miei confronti… Nel senso che mi ha mirato proprio… Lascia perdere che mi ha chiesto scusa e non riesce a trattenersi… Non me ne frega niente”.

Antonino Spinalbese ha poi rincarato la dose spiegando che se fosse stato interessato realmente a Ginevra non avrebbe scelto di dormire con Sofia Giaele De Donà: “Senti, se io fossi preso di Ginevra non dormirei nel letto con Giaele”. Antonino Spinalbese però nelle scorse ore ha negato di provare un interesse anche nei confronti di Sofia Giaele De Donà. Chiacchierando con la Marconi ha infatti detto: “Le dicevo di fare amicizia con gli altri e di non stare sempre con me. Adesso che ha relazionato con Antonella sono felicissimo per lei. Preferisco che stia con Antonella che con me perché in cuor suo lei fa casino”.











