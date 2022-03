Antonino Spinalbese choc: “Ho una malattia autoimmune”/ “Con Belen ero felice, ma…”

Antonino Spinalbese, dalla felicità alla terrribile notizia

Schivo e riservato, Antonino Spinalbese, nonostante la grande popolarità raggiunta con la storia d’amore vissuta ed oggi finita con Belen Rodriguez, ha sempre preferito mantenere un basso profilo. Oggi, però, attraverso un filmato di dieci minuti pubblicato sul proprio profilo Instagram ha scelto di raccontarsi come mai aveva fatto finora. Spinalbese racconta di aver conosciuto la felicità due anni fa quando con un nuovo lavoro e un nuovo amore pensava di aver raggiunto “l’alba di una vita felice, ma non era così“. Un amore, quello con Belen Rodriguez, che ha stravolto la vita di Antonino che, improvissamente, si è ritrovato ad essere “un personaggio famoso” vedendo così i dettagli della propria vita privata sui giornali. “L’amore ci cambia già di per sé ma quando nel frattempo diventi “personaggio famoso” è diverso; è come venire catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo”, spiega Spinalbese che, nonostante le tante novità, si è sempre sentito “quel ragazzo semplice di Torre del Greco”.

La vita accanto a Belen regalava ogni giorno una novità ad Antonino Spinalbese che vive il giorno più felice della sua vita il 12 luglio 2021 quando nasce l’amore della sua vita, la piccola Luna Marì. “Ero felice davvero, ma l’ansia da notorietà mi turbava più che mai. La sera pensavo di essere felice e lo ero ogni giorno di più fino al giorno più bello della mia vita: il 12 luglio 2021, eccola Luna Marì. Ma il destino nasconde un animo sadico”, confessa ancora.

Antonino Spinalbese e la scoperta della malattia

Il periodo più bello della vita di Antonino Spinalbese coincide con quello in cui si concentrano una serie di problematiche. “Problemi di coppia come quelli di chiunque. Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino due costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada”, racconta. Dopo una giornata trascorsa ad occuparsi di Luna Marì, comincia ad accusare un dolore alla parte alta dell’intestino che non passa. Da lì la decisione di recarsi in ospedale dove arriva la diagnosi.

“Ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita” – dice nel video. Oggi, il suo obiettivo è riuscire a proteggere la sua piccola Luna Marì e ad aiutare le persone che stanno vivendo la sua stessa condizione.













