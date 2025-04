Un cast ricco, dinamiche ricche; l’avventura a The Couple 2025 è solo agli albori ma diversi protagonisti hanno già avuto modo di incuriosire e attirare l’attenzione, spicca in tal senso Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez non è nuovo ad essere ‘spiato’ in un reality dati i suoi precedenti al Grande Fratello Vip; eppure, come racconta LaNostraTv, nelle ultime ore è stato richiamato dalla produzione del programma per ben due volte e in uno dei 2 casi per un motivo alquanto ‘sui generis’.

Elena Barolo contro Laura Maddaloni a The Couple: "Abituata a ingannare"/ "Spigolosa e molto falsa"

Il primo richiamo dalla produzione di The Couple 2025 ai danni di Antonino Spinalbese è arrivato in realtà per una circostanza più goliardica che altro; insieme a Brigitta Boccoli ha pensato bene di divertirsi salendo sul piano cottura della casa ma la situazione pare non sia piaciuta alla regia che tempestivamente avrebbe richiamato la coppia in confessionale. Anche il secondo motivo di richiamo, in realtà, ha una matrice principalmente scherzosa; nonostante ciò, la regia è comunque intervenuta per bloccare sul nascere gli intenti goliardici di Antonino Spinalbese.

The Couple, Antonino Spinalbese ricorda le notti di passione al GF Vip/ "Come ho fatto per 6 mesi? La verità"

Antonino Spinalbese, doppia ‘strigliata’ a The Couple 2025: “Stavo solo scherzando…”

“Stavo scherzando, me le metto le mutande”, ha rassicurato così Antonino Spinalbese a The Couple 2025 dopo il secondo richiamo in confessionale a distanza di poco tempo. Ma cosa è successo?

L’ex compagno di Belen Rodriguez, scherzando con altri concorrenti, aveva palesato un’idea improvvisa che sembrava essere prossimo a realizzare; nello specifico, si trattava di indossare una gonna e successivamente di glissare sulla biancheria intima. Una scelta piuttosto curiosa ma che la produzione di The Couple 2025 ha evidentemente voluto evitare. Neanche il tempo di completare la frase ed ecco l’intervento della regia: “Antonino Spinalbese in confessionale!”. A questo punto, il concorrente ha appunto chiarito l’intento scherzoso e di non essere realmente intenzionato a sfoggiare quel particolare outfit. Sicuramente il concorrente verrà incalzato sul tema nel corso della prossima puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

Antonino Spinalbese confessione choc a The Couple: "Attualmente sono single"/ E spunta un retroscena