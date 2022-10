Antonino Spinalbese “Clip alterata sullo sputo di Elenoire Ferruzzi”/ L’attacco agli autori del GF VIP

Antonino Spinalbese contro le clip alterate degli autori: “Il filmato lo hanno messo dopo e…”

Antonino Spinalbese difende Elenoire Ferruzzi. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, la Ferruzzi è stata eliminata al televoto flash. Il comportamento della concorrente ha indignato il popolo del web soprattutto dopo che Elenoire al passaggio di Nikita aveva sputato a terra. In una clip si vedono Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi parlare a bassa voce e nel momento in cui è passata Nikita accanto a loro, lei ha sputato per terra. Come scusante la vippona ha dichiarato di aver buttato via il seme di una mela mangiata precedentemente. Questo gesto ha compromesso la presenza della Ferruzzi nella casa ma dopo la sua eliminazione Antonino Spinalbese ha espresso le sue perplessità.

Patrizia Rossetti però ha fatto notare a Spinalbese come il gesto di Elenoire fosse stato intenzionale. Antonino però non le crede e asserisce: “No, ma lei secondo me non è passata quando ha sputato eh, secondo me lo hanno messo dopo il filmato”. Patrizia l’ha subito bloccato dicendo: “No no, Antonino. Fidati, si vedeva benissimo”, seguita da Luca Salatino: “Tu stai a delirà, qui dentro state tutti a delirà”. Antonino Spinalbese non crede alla versione degli altri inquilini ma a quella di Elenoire Ferruzzi nonostante il video mostri chiaramente come il gesto di Elenoire sia stato fatto intenzionalmente nei confronti di Nikita Pelizon.

Antonino Spinalbese ha cercato di prendere le distanze da Sofia Giaele De Donà. Nella casa del Grande Fratello Vip in molti vociferavano di un’attrazione reciproca tra la modella e l’ex compagno di Belen Rodriguez. Entrambi però hanno espresso l’intenzione di non voler vivere una storia all’interno della casa. Antonino ha dichiarato di non essere interessato alla sua coinquilina mentre lei, che è sposata, ha affermato che suo marito non la perdonerebbe mai per una storia sbocciata all’interno della Casa. Nella giornata di ieri però una frase di Antonino Spinalbese è bastato a mettere di nuovo tutto in discussione.

I due infatti hanno avuto un acceso confronto e in questa occasione Spinalbese si è lasciato sfuggire una frase che ha sconvolto i fan del programma. Lui ha detto: “Ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”. Intanto sembra che il marito di Sofia Giaele De Donà abbia rinunciato a farle una sorpresa nella casa dopo aver assistito all’avvicinamento della moglie a Spinalbese. L’uomo ha fatto perdere addirittura le sue tracce: “Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto con Antonino. Lei è l’ombra di Spinalbese e sta sempre con lui. Siamo sicuri che il marito ci sarà ancora per lei quando uscirà?”, ha raccontato la tik toker Samira Tramontana.











