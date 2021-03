Antonino Spinalbese, compagno Belen Rodriguez/ “Con Luna Marie saremo una famiglia”

Antonino Spinalbese è pronto a sposare Belen Rodriguez prima dell’arrivo della loro Luna Marie? Il parto si avvicina e il sorriso dei neo genitori si allunga sempre di più sui loro volti e mentre l’argentina oggi sarà ospite a Domenica In per raccontare questo suo momento felice dopo l’incubo vissuto lo scorso anno con l’addio, un altro, a Stefano de Martino, i fan sono pronti a capire se vedranno spuntare da dietro le quinte proprio il suo compagno. Sarebbe un vero e colpo di scena avere le dichiarazioni di Belen e vedere poi e sentire quelle di Antonino Spinalbese che fino a questo momento si è limitato alle risposte al settimanale Chi, che ha annunciato al gravidanza in esclusiva, e poi ad una serie di dediche speciali sui social. Inutile dire che in queste ore è proprio scoppiato il caso con il gossip pronto a scommettere in nozze imminenti, sarà davvero così?

Antonino Spinalbese pronto a sposare Belen Rodriguez?

Antonino Spinalbese sarebbe pronto a sposare Belen Rodriguez per creare la famiglia che tutti sognano insieme al piccolo Santiago che ha subito apprezzato il giovane accogliendolo in casa. I due spesso sono sui social insieme protagonisti di allegri siparietti per la gioia di mamma Belen che li riprende per poi postarli sui social con buona pace degli haters. Proprio questi ultimi hanno spesso preso di mira il parrucchiere, adesso fotografo, perché “reo” di essere molto simile a tutti gli altri uomini della showgirl. Anche Pio e Amedeo ne hanno fatto ironia ad Amici 2021, alla presenza di De Martino, non senza polemiche. Cosa scopriremo ancora di lui questa sera?

