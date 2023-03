Antonino Spinalbese: “Con Ginevra ho superato i pregiudizi…”/ “Le ho rubato un bacio…”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip: “Ho messo alla prova quello che provo per lei…”

Riuscire a coltivare un amore al GF Vip lontano da occhi indiscreti è evidentemente difficile, ma Antonino Spinalbese ha dimostrato come si possa coltivare un sentimento per poi viverlo con cautela una volta lontani dalla luce dei riflettori. Nella Casa più chiacchierata d’Italia l’ex hair stylist ha trovato in Ginevra Lamborghini qualcosa di speciale, come dimostrato dalla tenerezza delle sue parole rilasciate al settimanale Chi. “Anche grazie a Ginevra ho superato i pregiudizi: era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in lei molte cose di me“.

Inizia così il discorso di Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini, motivando cosa l’ha spinto nell’approcciarsi nei suoi confronti: “In lei ho visto la mia stessa semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza: e poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. è molto materna“. Parole al miele quelle di Antonino Spinalbese, poi incalzato sul presunto interesse per Giaele e Oriana: “Uno dei miei problemi è quello di non riuscire a dire di no. E poi volevo mettere alla prova quello che sentivo per Ginevra: capire se, di fronte ad altre conoscenze, sarebbe stata sempre lei quella con cui avrei voluto approfondire, ed è stato così“.

Nel corso dell’intervista per il settimanale Chi, Antonino Spinalbese ha svelato anche come sia riuscito a nascondere per mesi il bacio avvenuto con Ginevra Lamborghini all’interno della Casa del GF Vip. “Il bacio in sauna? Lei stava vivendo una fase di insicurezza, aveva paura di cosa le sarebbe accaduto all’uscita dal programma. In un momento di tristezza, sapendo che c’era dell’interesse reciproco, le ho ‘rubato’ un bacio e le è tornato il sorriso. Quello è stato il nostro segreto“. L’hair stylist inoltre, non esclude la possibilità che tra i due possa nascere qualcosa di importante: “Io e Ginevra possiamo essere una coppia? Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta“.

Verso la conclusione dell’intervista concessa al settimanale Chi, Antonino Spinalbese aggiunge ulteriori dettagli in merito al primo incontro con Ginevra Lamborghini dopo l’esperienza al GF Vip. “Avevo paura che, dietro la porta, ci fosse mia madre pronta a rimproverarmi. Quando ho visto che era Ginevra ho capito che mi stava aspettando così come io aspettavo lei“. Sul bacio tanto agognato da Alfonso Signorini, l’hair stylist ha poi spiegato: “Ci hanno portato nello studio separati… Quando siamo stati al fianco di Alfonso Signorini e ci è stato chiesto il bacio ho capito che era giusto darglielo per le persone che ci hanno seguito. Poi sono andato avanti a baciarla per il resto della serata“.











