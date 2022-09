Antonino Spinalbese confessa al GF VIP “Fidanzata? Ho mia figlia Luna Marì”/ Ecco perchè porto la fede

Antonino Spinalbese è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con una personalità chiusa ed enigmatica. Non è facile per lui aprirsi e parlare del suo mondo privato. Ma più i giorni passano e più l’ex marito di Belen Rodriguez apre il suo cuore. In particolare, Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 26 gli ha fatto raccontare di sua figlia Luna Marì. L’hair stylist, non senza emozione, ha raccontato di quello che ha provato quando la piccola è venuta al mondo. Proprio grazie alla bambina, ha detto Antonino, il rapporto con Belen è buono.

“Grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla – ha detto Antonino. Sono riuscito ad avere un rapporto anche grazie a lei. È stata brava nei miei confronti”, parlando della sua ex Belen.

Un mondo, quello di Antonino, che è stato sconvolto quando ha portato la figlia a casa per la prima volta. In quel momento, afferma, ha realizzato cosa era successo e che sua figlia sedeva accanto a lui. In carne ed ossa. “Ad un certo punto pensavo arrivasse il regista e mi dicesse ‘Ciak! Riproviamo’, e invece era tutto vero – ha confessato Antonino -. Quando l’ho portata a casa sono stato 6/7 ore con lei sul divano, e lei era stupenda!”.

Antonino Spinalbese spiega perché porta sempre la fede al dito

Antonino Spinalbese, incalzato da Alfonso Signorini ha spiegato anche il motivo per il quale porta sempre la fede al dito, nonostante il matrimonio con Belen sia ormai terminato. “Io porto sempre la fede al dito – ha detto Antonino Spinalbese -, perché non tutti mi conoscono al di fuori e molte volte quando non sono con mia figlia tengo volentieri a fa presente che sono sposato”. Proseguendo nel discorso Antonino ha detto anche che al momento non ha nessuna intenzione di innamorarsi perché lo è già di sua figlia Luna. Naturalmente, mai dire mai. Ma per ora il cuore del giovane parrucchiere sembra congelato per la propria figlia. Lo stesso Antonino ha detto: “Non riesco a trovare il pensiero e il tempo, anche se sono giovane e so sicuramente che accadrà, ma ad oggi non è così”. Nel mondo del web le sue parole hanno fatto breccia nel cuore di tanti utenti. Su Twitter, infatti in poco tempo, è spopolato il suo tag.

