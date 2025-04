A The Couple le coppie concorrenti si confidano, si confrontano, si scontrano, e cercano di arrivare in finale al fine di accalappiare un milione di euro che potrebbe cambiare loro la vita, anche se si sta parlando di persone già benestanti, della serie che piove sempre sul bagnato. Intanto, però, Antonino Spinalbese è tornato a essere uno dei beniamini del popolo del web che lo hanno sempre apprezzato.

Pierangelo accusa Antonino a The Couple: "Costruito, dice cose studiate"/ "È quello che sa giocare di più"

Si sa che l’uomo ha avuto una figlia, Luna Marì, da Belen e mentre discuteva in giardino con altri ragazzi, ha parlato del desiderio di paternità e maternità, prendendo una posizione sull’argomento ‘figli’ piuttosto ferrea: “Un figlio non si fa se si ha la possibilità, la casa o il lavoro, ma se si vuole. Ti dà una grande carica”.

Elena Barolo contro Laura Maddaloni a The Couple: "Abituata a ingannare"/ "Spigolosa e molto falsa"

Antonino Spinalbese a The Couple: “Di etichette ne ho a bizzeffe”

Nel corso della sua vita Antonino Spinalbese si è sentito dire le peggio cose, ovviamente tutte riferite alla sua storia d’amore con Belen Rodriguez durata poco, ma che ha avuto modo di mettere alla luce quella che è la fonte della sua vita, ovvero la figlia Luna Marì. Entrambi non hanno mai perso di vista il loro ruolo di genitori e i loro attriti iniziali si sono smussati fino ad avere un rapporto pacifico e sereno.

Nel suo sfogo nella casa di The Couple il parrucchiere ha confessato, sempre a proposito del diventare genitore: “Se già parti con delle difficoltà, allora dopo viene ancora più difficile. E se succede che stai male o non hai più soldi cosa fai, dai via il figlio? Per la mia realtà di etichette ne ho a bizzeffe. Non è giusto giudicare”. Intanto l’uomo sta stuzzicando Giorgia e infatti nella puntata di stasera si vorrà vederci chiaro. L’appuntamento è per stasera dopo la consueta puntata di Striscia La Notizia.

Antonino Spinalbese choc: “Ora metto una gonna senza mutande!”/ Scatta il richiamo a The Couple 2025