Nel corso di The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi, Antonino Spinalbese si è aperto, raccontando qualcosa in più sulle sue situazioni di cuore. Il concorrente, che sta prendendo parte al reality che durerà otto settimane, ha parlato della situazione sentimentale che lo riguarda, rivelando di essere single. Dopo aver affrontato una prova in esterna, infatti, Antonino Spinalbese si è rilassato in giardino, chiacchierando con Laura Maddaloni.

The Couple, Stefania Orlando asfalta Elena e Thais: "Già piangono"/ "Non li fate i reality!"

Durante il momento di relax passato fuori al sole, Antonino Spinalbese ha raccontato di essere single, incalzato dalle domande della campionessa napoletana, che si è detta molto incuriosita dall’hair stylist. Alla domanda sulla sua situazione sentimentale, Antonino ha rivelato: “Adesso non sono fidanzato, lo sono stato, ma non adesso”. Una confessione serena da parte dell’ex compagno di Belen Rodriguez, che non si è nascosto dietro a giochetti e sotterfugi a favore di telecamere, ma è stato sincero.

Shaila Gatta, perché ha lasciato Lorenzo Spolverato?/ Spunta l'ipotesi: "Influenzata dall'amica"

Antonino Spinalbese, la confessione a Laura Maddaloni: “O sono 0 o sono 100”

“Io o sono 0 o sono 100” ha spiegato Antonino Spinalbese, rivelando così di dare il massimo nel corso delle sue relazioni, o di non dare nulla. O bianco o nero, dunque, per l’hair stylist, che ha aggiunto di essere così in ogni ambito della sua vita, senza eccezioni. Dunque, anche in amore, per Antonino il comportamento è questo. Laura Maddaloni, dopo aver ascoltato la sua risposta, ha chiesto incuriosita di che segno fosse Antonino e lui ha risposto di essere un acquario.

“Forse non ho più voglia di innamorarmi” aveva raccontato solo qualche giorno fa Antonino Spinalbese, che dunque non ha nascosto di aver paura dell’amore in questo momento della sua vita. Un momento complicato per l’hair stylist che adesso pensa solamente a Luna Marì, la sua adorata figlia, avuta con Belen Rodriguez. Per il momento, dunque, stop all’amore.

Anticipazioni Tutto quello che ho, prima puntata 9 aprile 2025/ Una notizia terribile scuote Lavinia e Marco…