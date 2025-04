Antonino Spinalbese lancia una frecciata a Belen Rodriguez a The Couple: “Non so se ho le corna”

È tutto pronto per una nuova puntata di The Couple che andrà in onda questa sera, 21 aprile 2025 e tra i concorrenti c’è anche Antonino Spinalbese, in coppia con Andrea Tabanelli. E proprio l’hair style parlando con gli altri concorrenti ha parlato di tradimenti, lasciando andare a delle confessioni davvero scioccanti sulle sue ex. Innanzitutto ha premesso: “Io non ho mai tradito in vita mia.” E subito dopo ha lanciato quella che sembrerebbe proprio una frecciata ad una sua ex, forse Belen Rodriguez: “Ma non so con certezza se ho le corna, ma penso di sì. Non ho mai cercato la certezza e non mi focalizzo nel volerlo scoprire, non è questo quello che fa o meno l’amore.”

Subito dopo Antonino Spinalbese a The Couple si è lasciato andare ad un aneddoto particolare: “In passato durante una mia relazione ho avuto un’esperienza particolare. Io mi ero fissato di un’altra persona e ne ho parlato con la mia ragazza. Quella volta ho capito che parlare è fondamentale. Ho avuto il coraggio di dirlo e ho capito che dialogare e aprirsi è importante. Ma non ho annunciato che sarei andato con un’altra, non ho detto “sto andando da una”, ma che mi stavo fissando con un’altra. Come l’ha presa? Male all’inizio, poi è stata così dolce che mi sembrava di rivivere mia madre con me quando ero piccolo.”

The Couple, Antonino Spinalbese: “Tradimento? Potrei perdonarlo”

The Couple, Spinalbese: “Se mi tradissero? Non è che la prenderei bene, ma io non ho mica avuto rapporti di tanti anni. Non dico che è bello tradire o che va fatto, però nemmeno voglio dire che se tradisci non ami o devi lasciare una persona. Poi io credo nel perdono. Se dovessi avere una relazione di 15 anni, siccome io credo nel perdonare… ci sono cose fisiche, se dovesse accadere questa cosa, ma poi ho una storia fatta di amore, condivisione, progetti, perdonerei. Uno si può far prendere dal fisico. Io cosa faccio, butto via tutto per dei tradimenti e poi rimango anni a pensare a lei e dirmi “!se avessi perdonato?”.