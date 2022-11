Antonino Spinalbese contro Nikita al GF Vip: “Non la sopporto proprio”/ “È artefatta, una provocatrice”

Antonino Spinalbese contro Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip: “Non la sopporto proprio”

Nikita Pelizon continua a sollevare pareri discordanti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. C’è chi si è affezionato molto a lei, come George Ciupilan e – ultimamente – Luca Onestini, e chi invece continua a criticarla dal primo giorno, trovandola poco sincera. È il caso di Antonino Spinalbese che, nelle ultime ore, è tornato a parlare di Nikita, ribadendo la sua antipatia per lei.

“La trovo talmente tanto artefatta, quel suo sguardo provocatorio, non la sopporto proprio! Penso sia finta”, ha tuonato Antonino durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi che, come lui, sin dall’inizio non ha mai manifestato grande simpatia per la Pelizon. Lo sfogo di Antonino d’altronde è nato proprio di fronte ad alcuni dubbi sollevati dalla spadista dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi contro Nikita Pelizon: “Non cerca la lite ma provoca!”

Dopo la chiacchierata in diretta al GF Vip di Nikita con Luca Onestini in collegamento dalla stanza in cui era isolato per il Covid, Antonella ha chiesto alla Pelizon cosa fosse accaduto. Nikita ha però tagliato corto, rispondendo seccamente alla sua domanda. La cosa ha infastidito la Fiordelisi che, in confessionale, ha lanciato l’accusa: “Nikita? Lei non cerca mai la lite però le provocazioni le fa, quindi non capisco se recita o è proprio così. Ha questa mimica facciale e il modo di parlare che sembra una provocazione”. Ha quindi ritenuto che la risposta secca di Nikita sia nata di fronte alla delusione per il disinteresse di Luca nei suoi confronti: “Secondo me è come dico io, a lui non interessa e forse mi ha risposto male per questo.” ha concluso.

