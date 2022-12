“Antonino Spinalbese costretto ad abbandonare il GF Vip”/ Salta l’incontro con Ginevra? Beffa per Signorini!

Antonino Spinalbese abbandona il GF Vip? “Deve uscire per una ciste”

Mentre Ginevra Lamborghini continua la sua quarantena in attesa di poter rientrare al Grande Fratello Vip come ospite per una settimana, nella Casa arriva una brutta notizia che riguarda Antonino Spinalbese. Pare che il gieffino abbia infatti comunicato di dover presto abbandonare la Casa a causa di un intervento che lo costringerà a stare fuori per un po’.

“Antonino ha appena detto che domenica o lunedì esce per la ciste e gli hanno detto che starà fuori per cinque giorni se non di più in base a cosa dirà poi il dottore”, ha twittato infatti un’attenta spettatrice del GF Vip, lanciando inevitabilmente l’allarme. Se così fosse non solo Antonino sarà assente dal reality per giorni, ma probabilmente neppure incontrerà Ginevra, visto che il suo ingresso è previsto proprio per lunedì sera in diretta.

Antonino Spinalbese, salta l’incontro al GF Vip con Ginevra Lamborghini? Ecco cosa accade

Se Antonino dovesse uscire lunedì, così come pare abbia comunicato, salterà sicuramente l’incontro con Ginevra Lamborghini, rientrata in Casa proprio per ritrovare lui prima di ogni altri Vippone. Una sorte che suona come una grossa beffa per Alfonso Signorini, che sperava con il ritorno della Lamborghini di innescare nuove dinamiche nella Casa, visti i sentimenti di Oriana Marzoli per lui e il rapporto con Antonella Fiordelisi, che non ha mai avuto grande simpatia per Ginevra. L’assenza di Antonino potrebbe invece pesare molto in quest’ottica, smorzando gli animi delle altre donne. Visti i tempi detti, Antonino potrebbe rientrare in Casa quando Ginevra è già andata via, questo sempre che Signorini non decida di allungare la sua permanenza da ospite…

antonino ha appena detto che domenica o lunedì esce per la ciste e gli hanno detto che starà fuori per cinque giorni se non di più in base a cosa dirà poi il dottore #gfvip — mar🫐 (@adorvminee) December 9, 2022













