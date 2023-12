Antonino Spinalbese, cure amorevoli a Luna Marì dopo un piccolo incidente/ Il gesto dell’ex di Belen

Antonino Spinalbese consola Luna Marì dopo un incidente: le amorevoli cure

Antonino Spinalbese si conferma un padre presente e amorevole nella vita della figlia Luna Marì, avuta dalla precedente relazione con Belen Rodriguez. Come ricostruito dal settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è subito venuto in soccorso della sua bambina in seguito ad un piccolo incidente. La figlia si trovava ai giardinetti in zona Garibaldi, a Milano, assieme alla nonna Veronica Cozzani, la madre di Belen.

Tuttavia, la donna ha prontamente chiamato Spinalbese in seguito ad un piccolo incidente che ha coinvolto la nipotina, che ha battuto la testa e si è procurata un piccolo taglio sul viso, vicino all’occhio. Come racconta il settimanale, Spinalbese è immediatamente corso in soccorso della sua bambina, aiutato anche dalla presenza di un amico. Dopo aver recuperato garze, disinfettanti e tutto quanto necessario per medicare Luna Marì, sono poi corsi da lei in un batter d’occhio.

Antonino Spinalbese, un padre sempre presente per la sua Luna Marì

Antonino Spinalbese ha prontamente consolato la sua Luna Marì, in lacrime, per poi medicarla. Alla fine l’incidente si è risolto nel migliore dei modi: la bambina, come racconta Chi, ha smesso di piangere grazie anche e soprattutto agli amorevoli baci e abbracci del papà, che alla fine l’ha presa in braccio mentre continuava a tamponare la garza sulla ferita. Alla fine, l’hairstylist se n’è andato via con la figlia e il suo amico, salutando l’ex suocera Veronica Cozzani e abbandonando i giardinetti milanesi.

Nonostante il piccolo incidente ed il grosso spavento, tutto alla fine si è risolto per il meglio e la bambina ha ricevuto le amorevoli cure del papà. Antonino Spinalbese è sempre presente nella vita di sua figlia e, nonostante la rottura con Belen Rodriguez, desidera il meglio per la sua bambina, nel tentativo soprattutto di conservare un armonico equilibrio in famiglia e buoni rapporti con la ex.











