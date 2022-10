Antonino Spinalbese deluso da Ginevra Lamborghini?/ Lui teme un nuovo confronto e…

Antonino Spinalbese teme un nuovo confronto con Ginevra Lamborghini: “Se non mi fossi ricordato…”

Antonino Spinalbese teme un nuovo confronto con Ginevra Lamborghini. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Ginevra ha avuto modo di parlare con Spinalbese e lo ha accusato di comportarsi in modo infantile: “Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto, te lo dico da amica”. Poi Ginevra aveva confidato di essere rimasta delusa dalle parole che Spinalbese aveva riservato a Cristina Quaranta sulla sua situazione sentimentale: “Sono rimasta ferita dalle tue parole, quando hai detto che io ho avuto un atteggiamento nei tuoi confronti che non hai apprezzato perché sono fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia, pura, semplice e limpida, e riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca. Come se io mi fossi comportata da gatta morta. Quell’atteggiamento, da amica, sì, il comportamento di altre persone tipo il tuo è bello: che metri di paragone hai?”.

Antonino ha però reagito: “Io avevo detto che cercavo di capire in base alle tue azioni nei miei confronti fino a che punto ti saresti esposta. Spingevano sul nostro rapporto, in una mini frase ho detto “Ho visto le sue azioni sapendo che lei era fidanzata”, io e lei non ci siamo mai sfiorati. Era una frase detta lì, così”. Antonino Spinalbese però non ha digerito quel momento tanto che confidandosi con Cristina Quaranta e Carolina Marconi ammette di temere un nuovo confronto con la Lamborghini: “Ho il terrore, sai perché? In questo gioco h24 potresti fraintendere qualsiasi cosa e io meno male che mi sono ricordato di quella frase. Se non mi fossi ricordato come avrei potuto trovare una giustificazione?”.

Antonino Spinalbese ha poi svelato un retroscena su Sofia Giaele De Donà: “L’altro giorno Giaele è venuta da me e mi ha detto che io avevo dichiarato che lei e Antonella erano come il cellulare al 4% di batteria. Ci sono rimasto perché non mi sembravano i miei modi”. Cristina Marconi lo rassicura ma Antonino Spinalbese non è affatto sereno: “Ho paura delle tarantelle”. Carolina Marconi però gli spiega che l’importante è restare fedeli a se stessi: “Tu respira e rispondigli senza dire troppe parole perché chi alza la voce ha perso”.

Antonino Spinalbese non si aspettava una simile reazione da parte di Ginevra Lamborghini: “Mi ha chiamato Nino e all’inizio mi sembrava stesse scherzando quando poi ha detto certe cose”. Intanto è emerso un retroscena interessante su Ginevra Lamborghini. L’ex compagno di Belen Rodriguez, a quanto pare, dopo che la sorella di Elettra ha lasciato la casa, ha comunicato con la sua agenzia chiedendole di provare a far lavorare anche lei per evitare che trovasse l’oblio per via della modalità con la quale ha lasciato il reality show di casa Mediaset: “Ho chiesto in tutti i modi di lei di toglierle quella macchietta con cui è uscita, più di questo non so fare. Ho mandato i messaggi alla mia agenzia per farla lavorare. Sono un fesso”. Le esternazioni non sono però piaciute al pubblico.











