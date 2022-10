Antonino Spinalbese/ Deride Nikita e lancia sospetti su Giale De Donà: “Non mi fido per nulla di te”

Antonino Spinalbese e il confronto con Giaele De Donà al Grande Fratello Vip

Antonino Spinalbese nella casa del GF VIP si è avvicinato moltissimo a Giaele De Donà che non ha mai nascosto il suo interesse verso l’ex hairstylist. Proprio Antonino in giardino si è confrontato con l’influencer ed Elenoire Ferruzzi, dicendo: “Mi dicono sempre di non fidarmi. Mi fido troppo di voi”. Giaele ha però ribattuto: “Fai male”. “Faccio bene a fidarmi di Elenoire? Ma poi fidarsi de che? Stiamo facendo una stronz*** di gioco” ha proseguito Antonino.

Dal canto suo la De Donà ribatte: “Infatti, vabbè io penso di aver dimostrato che ti puoi fidare no?”. Antonino però spiazza Giaele dicendole: “ma non mi fido di me stesso, vuoi che mi fido di un’altra persona? Dopo dieci minuti cambio idea, perchè solo gli scemi non cambiano idea. Di te non mi fido Giaele per nulla”. Stupore da parte di Giaele, ma Antonino è serio e precisa “mi dovrei fidare in base, in merito a cosa mi dovrei fidare?. Giaele non nasconde la delusione dicendo: “io penso di essermi comportata bene, penso di essere una persona che se mi stai affianco, ti mostro comunque ti volerti bene”.

Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip 2022 parla di Cristina Quaranta e si confronta ancora una volta con Giaele De Donà. L’uscita della Quaranta durante la scorsa puntata ha scosso diversi vipponi nella casa tra cui proprio l’ex compagno di Belen Rodriguez che aveva stretto tantissimo con l’ex velina di Striscia La Notizia. Proprio Antonino, infatti, ha speso parole di grande affetto per la conduttrice: “Cristina è una bellissima persona, il bene che mi ha voluto di base non lo meritavo davvero. Si è mostrata nei miei confronti come una sorella, non sono tanto da questi gesti plateali. Ho cercato di non farmi vedere, ma le ho lasciato un anello. Non vederla nel letto, mi manca già”.

Non solo, Antonino ha anche confessato di averle donato un regalo poco prima che lei uscisse dalla casa: “sono riuscito a dare una cosa a Cristina prima che uscisse, quindi sono molto contento. Le ho regalato un anello. Mi è andata bene. Tutti quelli con cui ho legato…”. È proprio prima che la Quaranta uscisse che Antonino si è reso protagonista di un gesto che ha fatto infuriare molti utenti del web: chiacchierando con Nikita le ha fatto ‘il verso’, parlando al rallentatore e, per i fan, diridendola.











