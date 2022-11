Antonino Spinalbese dimentica Oriana: “Quando entra Taylor Mega al GF Vip?”/ “Mi divertirei a stuzzicarla…”

Antonino Spinalbese pazzo di Taylor Mega? Appello al GF Vip: “Quando entra?”

L’arrivo di Taylor Mega fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha sorpreso Giaele De Donà ma ha anche smosso gli animi di alcuni gieffini. Se Edoardo Tavassi si è detto innamorato al primo sguardo di Taylor, c’è anche un altro gieffino che non è rimasto indifferente alla bellezza dell’influencer: Antonino Spinalbese.

Finita la diretta del Grande Fratello Vip, Antonino ha commentato in confessionale l’apparizione di Taylor Mega in Casa e la possibilità che lei possa entrare come concorrente o, almeno, per un breve soggiorno: “Quando arriva? Lunedì, martedì?” ha chiesto Spinalbese ironico, facendo intendere di essere impaziente di rivederla. Il gieffino ha dunque ammesso di subire il fascino dell’influencer: “Sicuramente mi divertirei a stuzzicarla, questo è ovvio, è più che scontato.”

Taylor Mega prossima concorrente del Grande Fratello Vip 2022?

Antonino pare dunque aver già archiviato la storia con Oriana Marzoli, al punto tale da chiedersi curioso quando e se Taylor Mega farà realmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Lei, d’altronde, non ha smentito questa possibilità, anche perché in Casa c’è la sua migliore amica Giaele. Proprio a lei ha dedicato, durante la sua visita al GF, parole di grande stima e affetto: “Sei stupenda, hai un carattere assurdo e mi sono affezionata a te per questo. – le ha detto, aggiungendo poi – Sei forte, tenace, intelligente. Sei un diamante, non bigiotteria. Devi essere questo qua dentro. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. La Giaele che conosco io può dare tantissimo sia alle persone che la guardano da fuori che a quelle dentro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA