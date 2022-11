Antonino Spinalbese, dopo bacio con Giaele De Donà la stoccata/ “Mi preoccupo per suo marito Brad”

Non ci ha pensato due volte Antonino Spinalbese a baciare Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022. Lo ha fatto nel weekend, durante il gioco della bottiglia in giardino. Daniele Dal Moro gli ha assegnato questo obbligo e l’ex di Belen Rodriguez non si è tirato indietro: si è girato e ha baciato con passione la sua inquilina, scatenando le urla dei coinquilini. Ma il gioco è andato anche oltre, perché Antonino ci ha preso gusto, quindi si è avvicinato di nuovo a Giaele e le ha stampato un nuovo bacio. A questo avvicinamento “ufficiale” è seguito qualche momento di riflessione.

Giaele De Donà, confessione choc "Mi piacciono anche le donne"/ E su Antonino Spinalbese…

Antonino Spinalbese si è, infatti, reso conto di essersi avvicinato a donne già impegnate al Gf Vip 7. “Con Ginevra mi preoccupavo per il suo fidanzato, con Giaele mi preoccupo per suo marito ed io non mi preoccupo mai per me stesso. Non mi posso preoccupare per tutti, sono single“, ha spiegato l’hair stylist. Forse consapevole dei loro “bollenti spiriti”, nella notte in cui si sono baciati ha fatto uno scherzo a Giaele De Donà, lanciandole dell’acqua da una bottiglia, forse per spegnere quel fuoco che sembra esserci tra loro.

Antonino Spinalbese choc "con Belen Rodriguez finita a dicembre"/ "Non posso dire che l'ho lasciata perché.."

Antonino Spinalbese tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli…

I dubbi non mancano ad Antonino Spinalbese sulla sua conoscenza con Giaele De Donà, soprattutto alla luce del fatto che lei è sposata. Ma gli equilibri al Grande Fratello Vip 7 possono essere molto fragili. Ad esempio, sui social hanno notato un avvicinamento tra Antonino e Oriana Marzoli, fresca di ingresso nella Casa del Gf Vip 7. Quest’ultima peraltro non manca di provocarlo: “Al GF in Spagna tutto è possibile“, gli ha detto nella notte. Ma Antonino Spinalbese sa bene come destreggiarsi tra le provocazioni e, infatti, ha rilanciato: “Con me tutto è possibile“.

GF vip, Giaele De Doná inchioda Antonino Spinalbese/"Se fossi single, mi baceresti?"

Ma Patrizia Rossetti non ne è affatto convinta, infatti lo ha punzecchiato con una battuta: “Ca*zo dici, altrimenti ti saresti già trom*ate tutte le donne in casa“. Questa spavalderia dell’ex di Belen Rodriguez potrebbe nascondere delle insicurezze. Ne è convinta, ad esempio, Giaele De Donà, secondo cui l’ingresso dei nuovi concorrenti potrebbe averlo destabilizzato, perché sente di aver perso il ruolo di “maschio alpha” nella Casa. “Secondo me tu ti senti in competizione“. Antonino Spinalbese ha negato, ma è davvero così?

Video Antonino Spinalbese: dal bacio con Giaele De Donà allo sfogo

Nino: “Con Ginevra mi preoccupavo per il suo fidanzato, con lei mi preoccupo per suo marito ed io non mi preoccupo mai per me stesso”#gfvip #gintonic pic.twitter.com/5oFr5SEqOd — mariella59 (@mariella592) November 6, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA