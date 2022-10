Antonino Spinalbese, dramma del suicidio del padre al ‘caso Luca Salatino’/ Le parole di conforto

Antonino Spinalbese e le parole di conforto a Luca Salatino

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese ha legato moltissimo con Luca Salatino. L’ex di Belen Rodriguez si è ritrovato a parlare con l’ex tronista di Uomini e Donne dopo un confronto molto accesso tra Luca e Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi. Il motivo? L’amicizia nata tra Luca e Nikita. L’ex tronista è rimasto molto male dalla insinuazioni delle vippone lasciandosi andare a dei commenti molto coloriti che non sono stati molto apprezzati nella casa. Per questo motivo Antonino ha voluto confrontarsi per invitarlo a riflettere prima di parlare. ”

“Quando ti scopri così, perchè così è scoprirsi e farsi vedere deboli, quando uno ha una reazione così sembra che uno è stato colpito nel punto in cui non vuole. Nella tua reazione c’è stata aggressività, ma non siamo più dei ragazzini. Devi lasciare perdere” – ha detto Antonino che ha proseguito dicendo – “puoi difendere la tua ragazza con la parola normale, te lo sto dicendo perchè io facevo questo. Il fatto di essere venuto qui, mi ha permesso di allenare il mio modo di non arrabbiarmi e arrabbiarti è solo sinonimo di insicurezza e quella debolezza devi utilizzarla con la tua fidanzata e non così. Mettiamo che la persona X vuole farti arrabbiare, tu glielo hai permesso”.

Antonino Spinalbese: “mio padre si è tolto la vita”

Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si sta raccontando come non aveva mai finora mostrandosi come non solo l’ex di Belen Rodriguez! L’ex hair stylist dopo quasi un mese di convivenza all’interno della casa di Cinecittà si è lasciato andare con i compagni d’avventura ad una confessione molto personale che riguarda la sua vita privata. “Il 15 gennaio mia madre, presa da un’estrema paura, non lo so neanche spiegare, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto” – ha detto il concorrente che ha poi ricostruito tutta la terribile vicenda.

“Mia madre aveva cercato di sfogarsi, in un maniera un po’ strana, ma solamente perché io le ho sempre fatto sentire un po’ questa forma di padre di famiglia, è come se l’avesse voluta trasferire a me. A un certo punto ci ritroviamo tutti a tavola, io, le mie sorelle e mia mamma, senza chiedere nulla, nessuna giustificazione, senza neanche chiedere la causa” – ha raccontato l’ex di Belen Rodriguez visibilmente emozionato. Antonino ha poi aggiunto: “prendiamo la macchina e andiamo a Parma, ovviamente nell’obitorio. Mio padre si è tolto la vita”.











