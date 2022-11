Antonino Spinalbese, due di picche a Oriana Marzoli/ La frase crea polemiche sul web

Antonino Spinalbese su Oriana: “Lei è Feltrinelli, io cerco Mondadori”

Antonino Spinalbese sta passando molto tempo con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022. I due sono stati protagonisti di notti infuocate, ma sembrano andare d’accordo anche fuori dalle lenzuola. L’influencer spagnola è molto presa ma una frase detta dall’hair stylist, nelle ultime ore, sembra suggerire che per lui non sia lo stesso.

Oriana Marzoli offesa con Antonino, prima lite al GF Vip/ 'Colpa' di Tavassi: "Non mi ha difesa"

Antonino Spinalbese, in confidenza a Edoardo Tavassi, ha dichiarato: “Io voglio conoscere la donna dei miei sogni e la posso trovare solo in libreria, nella mia testa per farti capire“. L’hair stylist riferendosi a Oriana aggiunge: “Lei è Feltrinelli a me serve Mondadori“. Questa frase suggerisce chiaramente che l’ex di Belen non sia abbastanza coinvolto dall’influence spagnola. Sul web è già polemica per il comportamento poco onesto che Antonino Spinalbese starebbe assumendo con la Marzoli, ignara di ciò che pensa davvero il suo “partner”.

Oriana Marzoli distrugge Edoardo Tavassi: "Pagliaccio, non troverà mai una donna"/ Lui: "Persona da evitare"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)

Antonino Spinalbese, Giaele De Donà lo smaschera ad Oriana

A conferma che Antonino Spinalbese non è davvero preso da Oriana Marzoli, arrivano le parole di Giaele De Donà che lo hanno smascherato. L’influencer, davanti all’influencer spagnola, svela cosa le avrebbe detto su di lei l’hair stylist: “Parlo? Ok! Antonino tu mi hai detto ‘ieri sera Oriana mi ha definito il suo uomo. Io alla parola ‘il mio uomo’ mi sono preso paura, mi sono spaventato’.

Alberto De Pisis, lite con Oriana Marzoli al GF Vip 2022/ "Non fare la matta con me…"

Giaele furiosa con Antonino Spinalbese, continua: “Tra tutte le persone a cui potevi dire una cosa del genere, dopo che sai la situazione, vieni a parlarne con me? Dopo tutto l’imbarazzo e tutto… Io cosa ti dovrei dire? Ti ho detto ‘se vuoi ti dico cosa ne penso quando saremo fuori’. Io ti guardo e ti dico: ‘Antonino, ne parleremo quando saremo fuori… ma qui dentro, vista tutta la situazione che si è creata, non mi sembra il caso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)

© RIPRODUZIONE RISERVATA