Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, come si sono conosciuti?/ Dal primo bacio al perché si sono lasciati

Come si sono conosciuti Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese?

La presenza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 ha inevitabilmente portato a svelare alcuni retroscena della sua relazione con Belen Rodriguez. Antonino ha infatti raccontato come si sono incontrati la prima volta e come è scattata la molla che li ha poi portati ad avvicinarsi.

Antonino Spinalbese e Oriana, flirt terminato?/ "Abbiamo litigato, lui è confuso"

Il gieffino ha rivelato che proprio Belen si è un giorno messo in contatti con lui per un lavoro a casa sua. Lì tra il parrucchiere e la showgirl ci sarebbero stati sguardi inequivocabili, al punto che le persone intorno si sarebbero accorte dell’attrazione tra loro. Quando lui va via, Belen gli invia un messaggio, invitandolo a casa sua per una festa alla quale ci sarebbero state anche altre persone.

Ginevra Lamborghini gelosa di Antonino e Oriana?/ Silenzio sui social ma il web gela: "Delusione"

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il racconto del primo bacio e la rottura

“Quando c’erano persone io mi tenevo lontano da lei. Era imbarazzante. – ha raccontato Antonino al Grande Fratello Vip, spiegando che – Interagivo con lei sotto il tavolo, facevo i piedini… Prendevo le cose e le scrivevo“. Spinalbese ha poi rivelato che Belen gli avrebbe rovesciato un drink addosso, gesto che avrebbe fatto scattare il primo bacio: “lì mi parte. La prendo davanti alla gente in casa e la butto sotto la doccia. Non puoi capire come si dimenava. Eh per lei era una sfida. Sulle porte così… – così ha concluso – Non ricordo come ma cade un quadro e si spacca. Ero a un bivio. Vado avanti sopra il vetro, tutto insanguinato, verso la doccia per bagnarla tutta. Lì è scattato il primo bacio“. Purtroppo i due diversissimi stili di vita, l’essere sfuggente di Antonino e altre situazioni interne hanno portato la storia alla conclusione poco dopo la nascita della figlia Luna Marì.

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese attacca Sofia Giaele De Donà/ "Hai cercato di sminuirmi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA