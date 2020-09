Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez/ “Hanno bruciato le tappe e ora..”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez stanno insieme oppure no? Da settimane ormai si parla del giovane hairstylist come nuovo accompagnatore della bella argentina ma ancora niente di ufficiale è stato detto, almeno non da quest’ultima. In molti hanno colto gli indizi che li hanno collocati insieme in queste ultime settimane tra terrazze, vacanze e tatuaggi (soprattutto quando c’è di mezzo la bella compagna di Salvatore Angelucci, ex tronista adesso nel giro di amicizie della Rodriguez) e un loro bacio era finito sulle copertine dei giornali, e adesso? Ancora una volta è Chi ad alzare di nuovo il velo sulla vita privata della showgirl parlando della coppia come già in procinto di “bruciare le tappe”. In particolare, in un nuovo articolo uscito nel numero di oggi si legge che la relazione tra i due non è un’avventura e che le cose sono già andate avanti tanto che lui potrebbe già aver passato la notte da lei.

ANTONINO SPINALBESE HA PASSATO LA NOTTE A CASA DI BELEN ROSRIGUEZ?

In particolare, su Chi si legge: “I due lasciano il locale insieme con Mattia Ferrari, amico stretto di lei, che tiene per mano il piccolo Santiago. Belen varca il portone di casa con il figlio mentre Ferrari le apre la porta, con l’aiuto di un amico arriva anche Spinalbese che tanta di nascondersi sotto la giacca, poi l’auto entra nel box del palazzo di Belen”. A quanto pare secondo il settimanale i due hanno passato la notte insieme visto che poi è spuntata la famosa foto che sembra essere scattata sul terrazzo dell’argentina. Inutile dire che i fan li hanno presi già di mira e che molti lo paragonano a Fabrizio Corona e Andrea Iannone, almeno come fisicità, insinuando che presto anche lui sarà trasformato da ritocchini e cambio look.



© RIPRODUZIONE RISERVATA