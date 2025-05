Ritorno di fiamma in atto tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? È da giorni che aleggia il gossip che vorrebbe i due ex di nuovo vicini, e non solo per la figlia Luna Marì. Ad alimentarlo, nelle scorse settimane, è stato proprio Antonino che, durante la sua avventura a The Couple, ha ammesso i essersi “rinnamorato” di Belen, facendo tuttavia chiaro riferimento al suo ruolo di madre di sua figlia. Eppure questo è bastato per far diffondere il gossip di loro ritorno insieme.

Nelle ultime ore, a portare gli utenti del web a credere che i due possano essere di nuovo una coppia, sono state alcune immagini condivise da Antonino e Belen su Instagram nelle quali si comprende che sono entrambi nello stesso luogo, insieme alla loro bambina.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono di nuovo una coppia? Beccati insieme ma…

Il luogo in questione è una spiaggia: Belen è vicina a Luna Marì a riva e qualcuno riprende entrambe col cellulare (Antonino, a quanto pare). Questa immagine ha portato alcuni utenti a segnalare la cosa all’esperta di gossip Deianira Marzano, che a poi ripostato l’indiscrezione. “Ma Antonino e Belen sono tornati insieme? – chiede l’utente – Vedi il post di Antonino, sembra proprio una dedica a lei”. La risposta di Marzano smorza però del tutto la possibilità che i due siano effettivamente tornati insieme: “Non credo proprio: – ha scritto l’esperta alla richiesta della fan – stanno semplicemente passando del tempo con la piccolina. E lei si limita a spostarsi i capelli da una parte all’altra”, ha concluso. Nessun ritorno di fiamma, dunque, per Antonino e Belen (almeno per ora).

