Torna a parlare il noto parrucchiere ligure, Antonino Spinalbese, che sta per tornare in tv visto che sarà nel cast di The Couple, ha rotto il silenzio riguardo al suo status sentimentale, dopo le recenti voci su un presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Per Antonino Spinalbese, intervenuto a Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, è arrivato il momento di chiarire come stanno le cose: “Al momento il mio cuore è occupato, ma sono single” ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello. Riguardo a The Couple ha ammesso: “Sono competitivo, mi piacciono le sfide, tutte le cose che non trovo nella vita reale. Sto cercando di mangiare tutto quello che all’interno della Casa non ci sarà, è un allenamento mentale, è curioso” ha spiegato l’ex fidanzato di Antonino Spinalbese.

Sempre riguardo a The Couple, Antonino Spinalbese si è detto pronto anche a entrare nel cast con uno sconosciuto: “Sono molto empatico, non ho nessun tipo di problema, posso conoscerlo anche 5-10 minuti prima” ha assicurato l’ex di Belén Rodriguez.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, il retroscena: “Sembrano vicini”

Eppure una ricostruzione delle scorse ore sembrava aver riavvicinato una volta per tutte Antonino Spinalbese e Belen, che da circa un anno sono tornati ad avvicinarsi dopo le tensioni successive alla fine della loro relazione. Il settimanale Gente ha ricostruito la situazione:

“Dopo la cena, la conduttrice e il suo ex si sono intrattenuti da soli: bicchiere di birra tra le mani, passo e parlantina svelti, risate, e lei che cerca un contatto: sfiorando la spalla, la schiena, tirando la giacca… Poi lui la riaccompagna a casa” si apprende dalle colonne del magazine Gente. Un clima disteso dunque tra Antonino Spinalbese e Belen, riusciti a ritrovare una certa sintonia.