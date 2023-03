Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno davvero insieme?/ L’ultima dedica…

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sempre più vicini? Dopo la paparazzata…

E’ vero amore tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare? Lo scopriremo strada facendo dato che, al momento, la coppia è finita al centro dei riflettori del gossip per una vicinanza sospetta. Dopo l’uscita dal Grande Fratello VIP, Antonino Spinalbese avrebbe rivisto Ginevra Lamborghini ma a quanto pare le cose tra i due non si sarebbero evolute come sperato. Quindi, nei giorni scorsi, la paparazzata con l’ex miss Italia, Carolina Stramare, con la quale l’ex gieffino sembrerebbe avere intenzioni molto serie.

Il pubblico televisivo si domanda cosa ci sia effettivamente tra i due, ma solo il tempo in questo caso potrà dare le giuste risposte. Di sicuro l’ultima trovata, alquanto romantica, di Antonino Spinalbese ha attirato l’attenzione dei fan, con una gesto che in tanti hanno interpretato come una vera e propria dedica per Carolina Stramare. Quale? Andiamo subito a scoprirlo…

Antonino Spinalbese, la dedica a Carolina Stramare accende il gossip: dodici brani per lei su Spotify

Antonino Spinalbese sembra molto interessato a Carolina Stramare e dopo la paparazzata dei giorni scorsi, i rumors e i chiacchiericci sulla coppia si sono intensificati. Più recentemente, come accennavamo, è arrivato anche un gesto romantico che sembrerebbe quantomeno confermare un forte interesse da parte dell’uomo. L’ex concorrete del Grande Fratello VIP, infatti, ha lasciato tutti di sasso sui social, pubblicando su Spotify una playlist a quanto pare dedicata proprio alla dolce e sexy Carolina, a cominciare dal nome.

Nello specifico, avrebbe inserito dodici brani per la ragazza, ognuno dei quali sembrerebbe rappresentare una vera e propria dedica per la nuova fiamma. C’è davvero qualcosa tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare? Non resta che tenere gli occhi ben aperti. I fan e i follower di entrambi sognano ad occhi aperti: una nuova, coppia, forse sta nascendo…











