Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme?/ Il “mistero” della foto rimossa

Antonino Spinalbese, dal rapporto con Ginevra Lamborghini ai rumor su Carolina Stramare

Sia durante che dopo l’esperienza del GF Vip, la figura di Antonino Spinalbese è stata ed è tra le più chiacchierate in termini di gossip. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez sembrava sul punto di poter iniziare qualcosa di importante con Ginevra Lamborghini; almeno stando alla tenerezza e complicità ostentate nel corso dell’esperienza condivisa con il reality. La storia non è però decollata e l’attualità sentimentale dell’hair stylist sembra essere allietata da una nuova fiamma: Carolina Stramare.

Giaele De Donà: "Sotto le coperte con Antonino? Vi assicuro che…"/ "Brad ora è più social!"

Come riporta Biccy, lo scorso mese di marzo erano partiti i rumor riferiti alla presunta liaison tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare; i due furono avvisati insieme per le vie di Milano, catturati dalle fotocamere di Whoopsee. “…Lei lo ha accompagnato a casa, ma non prima di godersi una bevuta in un locale”. Questo quanto scrisse il portale di gossip in merito all’indiscrezione sulla nuova liaison. Da allora però, i due hanno evitato di entrare nel merito della vicenda; ci hanno pensato i fan a smentire la notizia parlando di semplice amicizia.

Ginevra Lamborghini incastrata dall'audio del fidanzato/ "Antonino? Lei non era single al GF": lei interviene

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare, scoppia il “caso” della foto insieme cancellata

A rincarare la dose è poi giunto Dagospia – come racconta il sito Biccy – che smentì la tesi dell’amicizia tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare: “Dopo i rumor su Dusan Vlahovic e Radu, la bella Carolina avrebbe una nuova fiamma. Lui è l’ex fidanzato di Belen”. Ma ad alimentare le possibilità che tra i due possa realmente esserci del tenero è poi giunta una foto prima pubblicata, e poi tempestivamente rimossa. A rendersi protagonista di questo atto “misterioso” è stato proprio Antonino Spinalbese e nell’istantanea si può ben notare anche Carolina Stramare.

Antonino Spinalbese, papà innamorato di Luna Marì/ Baci, giochi e coccole a Milano

La foto di Antonino Spinalbese in compagnia di Carolina Stramare, come riporta Biccy, è stata quasi subito re-postata da Deianira Marzano – esperta di gossip – che ha anche offerto il suo parere in merito all’intrigo. “Antonino posta questa foto e poi la rimuove, pare, dopo alcuni insulti”. Chiaramente, non è chiaro se sia stata questa la reale motivazione alla base della “sparizione” della foto; sta di fatto che i diretti interessati non hanno ancora aggiunto nulla in merito. Fino a prova contraria, l’ipotesi di una solida e tenera amicizia non è comunque da escludere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA