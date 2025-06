Antonino Spinalbese e Elena Barolo stanno insieme? Esplode il gossip: "Amicizia evidente già a The Couple"

Antonino Spinalbese e Elena Barolo hanno deciso di uscire allo scoperto? I due ex protagonisti di The Couple, il programma flop andato in onda nei mesi scorsi su Canale Cinque, si sarebbero avvicinati negli ultimi tempi, dopo la visibile amicizia messa in mostra davanti agli occhi del pubblico. Una simpatia che sembra essersi evoluta nelle ultime settimane tra l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e la showgirl, ora più vicini che mai. Andrea Tabanelli, ex compagno di Spinalbese a The Couple, ha detto la sua sul legame tra i due, ammettendo come già durante la fase del programma tra i due non si andasse oltre una semplice amicizia:

“Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che si limitava lì per tutti e due. ” ha spiegato l’ex calciatore soffermandosi sui due nel corso di una intervista rilasciata. E sui social qualcuno sembra aver notato una sintonia particolare tra Antonino Spinalbese e Elena Barolo. Bocche cucite da ambo i lati, almeno per il momento.

Il gossip sulla relazione di Elena Barolo

Nelle ultime settimane Elena Barolo è finita al centro di un curioso gossip, secondo il quale avrebbe beccato il suo fidanzato con un’attuale concorrente dell’Isola dei famosi, non specificata. Tradotto, l’ex concorrente di The Couple, sembra essere stata tradita dall’attuale fidanzato, anche da qui si sono infittite le voci riguardo una possibile storia con Antonino Spinalbese, in realtà mai confermata da nessuno in queste settimane.

Andrea Tabanelli ha però rassicurato sul rapporto con Antonino Spinalbese, con il quale i contatti sono continui e presto i due avranno anche la possibilità di riabbracciarsi. “Siamo in contatto e continueremo a farlo” ha confessato l’ex calciatore promettendo però presto un nuovo incontro con l’ex compagno di The Couple. La routine quotidiana e vari impegni hanno frenato per il momento la possibilità di ritrovarsi, ma i due sono pronti a farlo molto presto, e chissà che non possa emergere anche qualche dettaglio ulteriore sulla vita privata di Antonino.

