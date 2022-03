Antonino Spinalbese è fidanzato?/ Fotografato con donna dai capelli rossi: ecco chi è

Antonino Spinalbese beccato con una nuova fiamma? Sguardi complici e…

Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma. Dopo la separazione con Belen Rodriguez, del giovane padre si erano perse le tracce e non era trapelato più nulla sulla sua situazione sentimentale. Il settimanale “Chi” lo ha però pizzicato in compagnia di una donna dai capelli rossi. I due sono stati paparazzati assieme in un locale a Milano: nessuna effusione, ma sguardi languidi e grande complicità. La rivista riferisce che la donna “sembra la nota trainer di yoga Nanda Isaia, ma visto che lui non commenta e lei neppure, né a voce né sui social, la certezza non c’è”. Antonino Spinalbese sembra dunque aver voltato pagina: per il momento, è difficile dire se si tratti di amicizia o di semplice conoscenza. Chi li ha visti assieme assicura però che tra loro c’era una forte complicità…

Solo la scorsa estate, l’hairstylist e Belen Rodriguez erano al settimo cielo per la nascita della figlia Luna Marì. Poi, però, l’incanto si è spezzato. Belen è ritornata tra le braccia di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si sarebbe consolato con questa donna misteriosa dai capelli rossi. Dalla fine della storia con Belen sono passati 3 mesi circa: forse per lui è ancora presto ufficializzare un nuovo interesse o davvero sono solo amici?

Antonino Spinalbese non ha mai commentato la rottura con Belen Rodriguez, al contrario la soubrette argentina ha rivelato che la relazione è finita a causa di incompatibilità caratteriali. Antonino Spinalbese aveva parlato dell’incontro con Belen Rodriguez e della loro storia d’amore: “Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente“. Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez ci hanno provato, ma tra loro non è andata bene. Probabilmente ad incidere in maniera negativa sul loro rapporto è stata anche la poca conoscenza. Nel programma “Le Iene”, Belen Rodriguez aveva rivelato: “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui”. Belen ha poi aggiunto: “Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinato… L’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?”.

Antonino Spinalbese però è un papà bravissimo e in questi mesi ha spesso preso l’aereo per andare a trovare la figlia e per stare con lei. Padre e figlia sono stati immortalati insieme nel parco alcune settimane fa. Antonino culla la sua bambina nella carrozzina baciata dal sole e lui e Luna Marì si godono una splendida giornata all’aria aperta. Il nuovo scatto è stato inondato di affetto e di commenti da parte dei fan, che ammirano e supportano il giovane. Molti utenti affermano che la piccola Luna Marì sia realmente il ritratto del papà e infatti la somiglianza col padre c’è.











